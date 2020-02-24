Motosiklette ‘B' planı hazır

24 Şubat 2020

Aysel YÜCEL

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), 125 cc’ye kadar olan motosikletlerin ‘B’ sınıfı ehliyet ile kullanılabilmesi için çalışma başlattı. Eğitim konularını ve sektörün ÖTV’ye yönelik taleplerini de içeren kapsamlı bir rapor hazırlanacak, önümüzdeki aylarda ilgili bakanlığa sunulacak. Motosiklet temsilcilerine göre, sektörün bu talebi karşılık bulursa pazarda yüzde 10’a varan büyüme sağlanabilecek.

Getirilen ek vergiler ve kur artışı nedeniyle son yıllarda üst üste daralan motosiklet pazarı, 2019 yılında da küçülmeye devam etti. 2018’de yaklaşık 157 bin olan pazar, 2019 yılında yüzde 1.5 küçülerek 154 bin 627 oldu. Segment bazında bakıldığında ise vergi oranlarının daha az olduğu düşük cc’li araçların pazarı ayakta tuttuğu görülüyor.

Geçen yılın Ocak-Aralık dönemine göre 101-125cc aralığı, 33 bin 806 adet araç ve yüzde 22 oran ile en yüksek payı aldı. İkinci sırada ise 33 bin 616 adet ve yüzde 22 pay ile 0-50cc aralığındaki motosikletler yer aldı. Üçüncü sırada da 25 bin 174 adet ve yüzde 16 pay ile 126-250 cc aralığı bulunuyor. 2019’da en fazla artışın yüzde 21 oranı ile 0-50cc aralığı segmentte olduğu görülüyor. Bunun nedeni kur artışı sonrası vergi oranları düşük motosikletlerin tercih edilmesi ve bu segmentte A sınıfı ehliyet şartı kaldırılmış olması. Bilindiği gibi, 0-50cc aralığındaki motosikletler B sınıfı ehliyetle de kullanılabiliyor.

Pazardaki bu değişim motosikletçileri de harekete geçirdi. TMF ve MOTED yetkilileri, 0-50 cc aralığındaki motosikletlerde olduğu gibi 125 cc’ye kadar olan haif güçteki motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesi için atağa geçti. MOTED Başkanı Başarı Erbaş, “125 cc’ye kadar olan hafif güçteki motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesi için TMF Eğitim Kurulu ile çalışma yapacağız. Projede AB’ye uyumluluk da önceliğimiz olacak. Ayrıca çalışma kapsamında eğitim konularını ve ÖTV beklentilerimizi içeren kapsamlı bir raporu haziran ayında ilgili bakanlığa sunmayı hedefl iyoruz " diye konuştu.

“MOTOSİKLET ULAŞIM ARACI OLDU, VERGİ %8’E İNMELİ”

● MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, 125 cc’ye kadar olan motosikletlerin ‘B’ sınıfı ehliyetle kullanılabilmesi durumunda pazarda yüzde 10’a yakın bir artış olmasını beklediklerini ifade etti. Öztürk ayrıca, rapor kapsamında sektöre yönelik ÖTV teşvik taleplerini de bakanlığa ileteceklerini açıklayarak, “Kentleşmenin artması ile 250cc -500 cc aralığı motosikletler artık bir hobi aracı olmaktan çıktı ve bir ulaşım aracı oldu. Dolayısıyla bu aralıktaki araçların ÖTV’sinin yüzde 37’den yüzde 8’e düşürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu talebimizi de raporda ileteceğiz” dedi.

SEKTÖRDE İLK TOPARLANMA SİNYALİ FUARDAN GELDİ

● Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen bölgedeki en kapsamlı etkinliklerinden Motobike Istanbul, 20–23 Şubat tarihleri arasında MOTED ve Motosiklet Sanayicileri Derneği (MOTODER) desteği ile İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de 12’nci kez düzenlendi. MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, bu yıl sektörde toparlanma beklediklerini ifade ederek, “Motobike Istanbul etkinliğinde hem ziyaretçi sayısında hem de ürünlere olan talepte artış gördük. Yaklaşık 120 bin ziyaretçi ile son 5 yılın rekoru kırıldı. Bu yıl pazarın 160 bini ulaşmasını bekliyoruz” dedi.