Motosiklette bireysel hızlı düştü, kurye coştu

20 Nisan 2020

Aysel YÜCEL

Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, motosiklet pazarında büyük daralmaya neden oldu. Üç yıl sonra büyüme trendine giren ve ilk iki ayda satışlarını yüzde 5 artıran motosikletçiler, mart ayında salgın nedeniyle hızlı fren yaptı. Sektörde özellikle bireysel tarafta satışlar durma noktasına geldi. Sektöre can simidi ise e-ticaretteki hızlanma ile talebin patladığı kurye motosiklet satışlarından geldi.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Başarı Erbaş, yılın ilk iki ayını büyüme trendi ile geçiren sektörde, mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle satışların hızlı düşüşe geçtiğini söyledi. Başarı Erbaş, salgın sonrası özellikle bireysel satın almalarda büyük bir yavaşlama olduğuna, ancak buna karşın kurye motosiklet satışlarında önemli oranda talep artışı olduğuna dikkat çekti. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de koronavirüs salgınının motosiklet satışlarında büyük düşüşe neden olduğunu dile getirerek, sadece kurye ve gıda filo tarafında satışların iyi gittiğini söyledi. Aynı zamanda eski MOTED Başkanı olan Kılıçer, özellikle turizm bölgelerinde satışlarda büyük kayıp yaşandığını belirterek, “Motosiklet için önemli pazar olan sahil kesimlerinde turizm sektörünün kötü gidişatı satışlara önemli oranda yansıdı. Henüz rakamlar açıklanmadı ancak, mart ayında yüzde 50 daralma yaşandığını tahmin ediyoruz” dedi. Kılıçer, nisan ayında pazarda yüzde 40 daralma beklediklerini aktardı.

Sektör temsilcileri ayrıca, salgın nedeniyle Uzakdoğu ile Avrupa’da motosiklet üretiminin durdurulmasının özellikle mayıs ve haziran aylarında arz sıkıntısı yaratabileceğine dikkat çekti.

Kuryede en çok sipariş gıdadan

E-ticaret tarafında en çok sipariş Yemek Sepeti ve Getir başta olmak üzere, McDonald's, Pizza Hut ve Domino’s gibi firmalardan geldi. MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, bu firmaların en çok 110cc ve 125cc motosikletleri tercih ettiğini belirtti. Öztürk, son iki ayda bu segmentte 5 bine yakın yeni sipariş verildiğini aktardı. Küçük segmentteki bu motosikletlerin fiyatı 9 bin ila 15 bin TL arasında değişiyor.

Temmuz ayında toparlanma öngörülüyor

Başarı Erbaş, motosiklet pazarında ikinci çeyrekte yaşanacak büyük daralmanın ardından temmuz ayından itibaren salgının etkisinin de azalmasıyla hızlı bir toparlanma beklediklerini kaydetti. Erbaş, yıl sonunda 2019’a oranla satışlarda yaklaşık yüzde 15 daralma beklediklerini ve pazarın 125-130 bin adetlerde kapanmasını öngördüklerini söyledi.

Büyüme hayal oldu, yılsonunda %15 daralma bekleniyor

Getirilen ek vergiler ve kur artışı nedeniyle son yıllarda üst üste daralan motosiklet pazarı, 2019 yılında da küçülmeye devam etti. 2018’de yaklaşık 157 bin olan pazar, 2019 yılında yüzde 1.5 küçülerek 154 bin 627 oldu. Sektör bu yıla ise umutla başlamıştı. Ocak ve şubat aylarında pazar yüzde 5 büyüdü. Mart ayı rakamları henüz açıklanmadı ancak, koronavirüs salgınının ilk etkilerinin görüldüğü geçen ay, satışların yaklaşık yüzde 50 daraldığı tahmin ediliyor. Nisanda düşüş oranının yüzde 40 olacağı öngörülüyor. Temmuz ayında toparlanma bekleyen sektör, yılsonunun yüzde 15 daralma ile 125 bin ila 130 bin adet arasında kapanmasını bekleniyor.

“Sosyal mesafe için iyi bir alternatif olacak”

MOTED Başkanı Başarı Erbaş, koronavirüs salgınının hayatın akışını değiştirdiğini ve ‘sosyal mesafe’ gibi yeni kavramların ortaya çıktığını belirterek, “Önümüzdeki dönemde özellikle büyük şehirlerde bireysel ulaşım aracı olarak motosiklet, kolay ulaşılabilir, ekonomik ve çevreci bir ulaşım aracı olarak iyi bir alternatif olacak” dedi.