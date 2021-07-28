MTV ödeme son günü ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?

Yılda iki kere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için son günler yaklaşıyor. 1 Temmuz'da başlayan MTV ödemeleri 31 Temmuz'a kadar devam ederken, ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Otomobil sahibi olan tüm vatandaşların yılda iki kere MTV ödemesi yapması gerekirken, bu konunun detaylarını derledik.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

"gib.gov.tr"den MTV ödemesi yapılabiliyor. Burada sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmasının ardından "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden MTV ödemeleri yapılabiliyor. Vatandaşlar 02.00-22.00 saatleri arasında buradan ödeme işlemlerini yapabiliyor. Ödemelerde banka ya da kredi kartı kullanılabiliyor.

Bunun dışında MTV ödemesi için anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık hizmetlerinden ya da banka şubelerinden de ödeme yapmak mümkün. Yine MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebiliyor.