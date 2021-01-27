MTV ödemeleri ne zaman bitiyor?

Araç sahipleri için yeni yılın ilk gününde başlayan MTV ödemeleri için süreç devam ediyor. Yılda iki kez ödenen MTV, ilk olarak ocak ayında ödeniyor. Bu süreçte MTV ödemelerinin son günü ise 31 Ocak 2021 tarihi olarak belirlenmiş durumda. Araç sahiplerinin bu ödemeleri zamanında yapmaları gerekiyor ve ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden ödenebiliyor. MTV ödemeleri miktarı ise aracın özelliklerine göre değişkenlik gösterebiliyor.

GİB'den MTV nasıl ödenir?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesinden MTV ödemeleri yapılabiliyor. Burada 'Hızlı Ödeme' menüsünden şifre kullanmaya gerek olmaksızın anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartları ile ödenebiliyor. MTV ödemeleri GİB dışında yetkili bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla da ödenebiliyor.

MTV tarifeleri

MTV yeniden değerleme oranında artırılırken, bu oran Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 9,11 olarak belirlenmişti.

Buna göre, 1-3 yaşındaki otomobillerin 2021 yılı MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında uygulanacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.