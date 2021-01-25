MTV ödemesi ne zaman bitiyor?

Otomobil sahiplerinin MTV ödemesi için son gün yaklaşıyor. Yılda iki kez olmak üzere ilki ocak ayında ödenen MTV ödemeleri 31 Ocak 2021'e kadar devam edecek. Bu süreçte otomobil sahiplerinin MTV ödemelerinin ilk taksitlerini yatırmaları gerekiyor. MTV ödeme işlemleri bankalar ve Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden ödenebiliyor. MTV ödemesi miktarı aracın özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor.

MTV ödemeleri nasıl yatırılır?

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden "hızlı ödeme" menüsüyle şifresiz olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından, "www.gib.gov.tr" üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartıyla veya banka hesabından havaleyle ödenebiliyor. MTV'nin, vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla ya da vergi dairesi veznelerine ödenmesi de mümkün.

MTV tarifeleri

MTV yeniden değerleme oranında artırılırken, bu oran Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 9,11 olarak belirlenmişti.

Buna göre, 1-3 yaşındaki otomobillerin 2021 yılı MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında uygulanacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.