MTV oranları ne kadar oldu? 2022 MTV ücretleri

2022 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında MTV tutarları değişirken araç sahipleri, MTV ne kadar oldu, sorusuna yanıt aramaya başladı.

Yapılan düzenleme sonrasında en en düşük MTV tutarı 136,25 lira, en yüksek MTV tutarı ise 62 bin 633 lira oldu.

MTV ne kadar oldu?

Düzenlemeye göre, 2021 yılında otomobiller için uygulanan en düşük MTV tutarı (silindir hacmi 1300 CC altı ve 16-ve yukarı yaş otomobiller) 109 liradan 136,25 liraya yükseldi. En yüksek MTV tutarı ise 4 bin cm3 üzerinde silindir hacmine sahip değeri 840 bin liranın üzerindeki araçlar için 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.

MTV nasıl belirleniyor?

Motorlu Taşıtlar Vergisi kanununda yapılan değişiklikle, MTV tutarı belirlenirken, araçların silindir hacmi ve yaşı yanı sıra kasko değerlerine göre de kademelendirme yapılmıştı.

Yani aynı yaş ve silindir hacmine sahip araçlara değerlerine göre kademeli vergi uygulanıyor. Örneğin 2022 yılında 1300 cm3 ve altındaki araçlar için sınır 70 bin 625 liraya çıktı. Değeri 70 bin 625 liranın altında olan 1-3 yaşındaki aracın vergisi 1313 lira, 70 bin 625 ile 123 bin 750 lira arasındaki araçlar için 1443 lira, 123 bin 750 liranın üzerindeki araçlar için ise 1576 lira olarak uygulanacak.