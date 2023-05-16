Muafiyetler hesapta olmayan mağduriyetler yaratıyor

Sigortalılar için en önemli sorunlardan biri poliçedeki muafiyetler. Hasar ödemeleri sırasında sigortalının karşısına çıkan muafiyetler çeşitli mağduriyetlere yol açıyor. Muafiyet, sigorta poliçesi kapsamında belirtilen bir tutar ve sigorta şirketinin ödeme yapması için bu tutarın aşılması gerekiyor.

Yüksek bir muafiyet tutarı, sigorta kapsamının daha dar olması anlamına geldiği için tutarın dikkatli bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Muafiyet tutarının, tazminat talebi durumunda ödenecek miktarı etkileyeceğini söyleyen sigortacılar, bu nedenle poliçe sahibinin muafiyet tutarını doğru bir şekilde belirleyip, poliçeyi satın almadan önce tüm detayları incelemesi gerektiğini hatırlatıyorlar.

Artan kasko bedelleri nedeniyle tercih edilmeye başlanan düşük ödemeli kaskolarda muafiyetlere dikkat çekiliyor. Yüksek muafiyet oranlarının yer aldığı bu tip paketlerde müşteri hasar olduğunda zararın daha büyük kısmını üstlenmek durumunda kalabiliyor. Kaza muafiyeti, aracın sigorta bedeli veya aracın değeri üzerinden belirleniyor. Kaza muafiyeti tutarı ne kadar yüksek olursa, primlerin de o kadar düşük olduğu belirtiliyor.

En fazla şikayet ilk cam değişiminde

Bazı poliçelerde doğal afet muafiyetleri yer alıyor. Doğal afet muafiyeti, aracın sel, deprem, fırtına veya yangın gibi doğal afetler sonucu zarar görmesi durumunda, sigorta şirketinin ödemeyeceği tutarı ifade ediyor.

Hırsızlık muafiyeti, aracın çalınması veya araçta oluşan hırsızlık sonucu ortaya çıkan hasarlar için ödenen muafiyet tutarını ifade ediyor. Burada daha çok anahtarla çalınması durumunda muafiyet yüksek oluyor. Diğer yandan kaskoda en çok şikayet edilen konulardan biri cam değişimi. İlk cam değişiminde genellikle olmamasına rağmen bazı servislerde müşteriye muafiyet çıkarılabiliyor.

Muafiyet tutarları, sigorta şirketi, araç özellikleri, kullanım şekli, hasar geçmişi gibi faktörlere göre değişebiliyor. Poliçe sahibinin kaza muafiyeti tutarını doğru belirlememesi veya poliçe koşullarını dikkatli bir şekilde incelemeden imzalaması, kaza sonrası tahmin etmediği bir yükümlülükle karşılaşmasına neden olabiliyor. Sağlık sigortası poliçelerinde, muafiyet tutarı belirli bir sağlık hizmeti için ödenen maliyetin belirli bir yüzdesi olabiliyor.

Burada müşterinin geçmişte yaşadığı sağlık problemleri belirleyici oluyor. Bu hastalıklar için yapılacak ödemelerde muafiyet yüksek tutuluyor. Konut sigortasında da yine doğal afetlerde muafiyet kapsamında yer alabiliyor. Tüm muafiyet türlerinde, poliçe sahibinin poliçe koşullarını ve muafiyet tutarlarını dikkatli bir şekilde incelemesi, doğru muafiyet tutarını seçmesi ve sigorta şirketinin hangi durumlarda tazminat ödemesi yapacağını anlamasının önemli olduğuna dikkat çekiliyor.