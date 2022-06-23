Musk: Tesla'nın Teksas ve Berlin'deki yeni fabrikaları milyarlarca dolar kaybediyor

Silikon Vadisi Tesla Sahipleri kulübünde konuşan Tesla CEO'su Elon Musk, "Hem Berlin hem de Austin fabrikalarımız şu anda devasa para yakıyorlar" ifadelerini kullandı.

Tesla'nın Teksas fabrikasının "4680" olarak adlandırılan yeni bataryaların üretiminin artırılmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle "çok az" sayıda araç üretmekte olduğunu belirten Musk, 2170 olarak adlandırılan geleneksel bataryalar için gerekli ekipmanın ise Çin limanlarında sıkışıp kaldığını ifade etti.

Berlin fabrikasının biraz daha iyi durumda olduğunu ifade eden Musk, buna neden olarak Berlin fabrikasında araç üretiminee 2170 bataryaları kullanılarak başlanılmasını gösterdi.