Musk'tan net mesaj! Cybercab 30 bin doların altında geliyor

İlk kez 2024 yılında düzenlenen görkemli bir etkinlikle dünyaya tanıtılan direksiyonsuz ve pedalsız robotaksi Cybercab, üretim takvimi ve fiyatlandırmasıyla ilgili yeni detaylarla yeniden gündemde.

Tanıtım döneminde aracın 30 bin doların altında bir fiyat etiketine sahip olacağını ve 2026’da seri üretime geçeceğini belirten Elon Musk, sosyal medya üzerinden gelen sorular üzerine bu hedefini yineledi.

X platformunda bir kullanıcının, Tesla’nın 2027’den önce bu fiyat seviyesinde bir teslimat yapıp yapmayacağına dair yönelttiği "Elon, netleştirmek gerekirse, iddia Tesla’nın 2027’den önce bir müşteriye 30 bin dolar ya da daha düşük fiyata Cybercab satmayacağı yönündeydi. Sen özellikle bunun gerçekleşeceğini mi söylüyorsun?" sorusuna Musk, kısa ve net bir yanıt vererek "Evet" dedi.

Cybercab'in özellikleri neler?

Tamamen otonom bir yapıya sahip olan Cybercab iki kapılı ve iki koltuklu hatchback formunda tasarlanan bir bagaj alanına sahip. Modelde arka cam bulunmuyor.

Tasarım detaylarında Cybertruck’tan izler taşıyan araçta ön ve arka bölümde ışık çubukları yer alıyor.

V şeklinde açılan kapılar ve disk görünümlü jantlar da dikkat çeken unsurlar arasında.

Cybercab neler sunuyor?

Cybercab, günlük yaşamda kullanıcıya sadece bir ulaşım aracı değil, adeta bir "kişisel asistan" hizmeti sunmayı amaçlıyor. Direksiyon ve pedalın olmayışı, araç içi deneyimi tamamen değiştirirken çeşitli kolaylıkları da beraberinde getiriyor.

Araç, sahibini havalimanına bıraktıktan sonra kendi başına eve dönebiliyor veya servis ihtiyacı oluştuğunda bakım merkezine gidip işlemleri tamamlayarak garaja geri gelebiliyor.

Kullanılmadığı zamanlarda bir "Robotaksi" gibi çalışarak yolcu taşıyabiliyor ve sahibine pasif gelir sağlayabiliyor.

Alkol kullanımı veya yorgunluk gibi durumlarda güvenli sürüş sağlarken, çocukları okula bırakma gibi rutin görevleri de üstlenebiliyor.

Şehir içinde park yeri bulma zahmetini ortadan kaldıran araç, yolcusunu indirdikten sonra en uygun park noktasını kendisi tespit edebiliyor.