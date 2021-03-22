n11’den sonra, letgo da 2. el otomotiv pazarına giriş yaptı

Aysel YÜCEL

Türkiye’de büyüyen ikinci el otomotiv pazarında rekabet kızışıyor. n11’in garaj 11 hamlesinden sonra letgo da 'letgo+oto' hizmeti ile pazardaki yerini almaya hazırlanıyor. Diğer yandan mevcut şirketler de bu alanda yeni hizmetleri devreye alıyor. Otomerkezi, 15 ilde hizmet verecek ve 15 dakikada nakit ödeme yapmayı hedefleyen ‘hemensatmerkezi.com’u önümüzdeki günlerde faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Online satış kanallarına yönelik yatırım atağının birkaç önemli nedeni bulunuyor. Yıllık 8 milyon adetlik satış rakamlarına hızla yaklaşan Türkiye ikinci el otomotiv pazarı, markaların bu alana yatırım iştahını artırıyor. Tüketicinin fiziksel olarak dokunma isteğinden dolayı ağırlıklı olarak galeriler ve haftasonu kurulan pazarlarda satılan ikinci el araçlar, pandemiyle birlikte online platformlarda da eskiye göre daha fazla ilgi görüyor. Diğer yandan büyüyen pazarda dolandırıcılık olayları da artınca, tüketicinin güvenli alım satım için kurumsal şirketlere ihtiyacı büyüdü. Türkiye’nin dijital alışveriş platformlarından n11.com da geçtiğimiz aylarda “Güvenle al, güvenle sat” sloganıyla pazara girerek garaj11’i kurmuştu. Garaj11 dakikalar içinde ve güvenli bir şekilde otomobil alım-satım işlemlerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Tüketiciler, beğendikleri aracın detaylı ekspertiz raporunu, tramer kayıt bilgisini tek tıkla görüntüleyebiliyor. Ödeme Koruma Sistemi uygulaması ile de olası sorunların önüne geçilmesi ve aracın ödeme tutarının, noterde satış devir işlemi yapılana dek n11 tarafından güvence altına alınıyor. Otomobilin devir-teslim işlemleri, aracı alan kişi adına garaj11 tarafından gerçekleştiriliyor. İlave komisyon da alınmıyor.

letgo, projesini yarın tanıtacak

Son olarak Türkiye'nin en büyük ikinci el platformlarından letgo da kolay ve güvenilir araç alım-satımına olanak sağlayan yeni bir iş modeli sunma hedefiyle pazara giriş yapıyor. Letgo Genel Müdürü Onur Kavak, projenin detaylarını yarın gerçekleşecek dijital lansmanla paylaşacak. Ancak sektör uzmanlarına göre, bu markaların işi zor olacak. Çünkü pazarı domine eden platformlarla rekabet kolay olmayacak ayrıca, birçok tüketici henüz tam olarak online alım-satıma hazır değil. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, “İşleri çok zor. Şubeleşmeden parekende araç satmak için henüz erken” diyor. Analiz şirketi Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın ise, “E-ticaret ve ilan sitelerinin 2. el alım satım işine girmelerinin altında yatan en büyük sebep, sahip oldukları ziyaretçi trafiğinden yararlanarak tüketiciden ucuz yolla aldıkları aracı daha yüksek fiyata satmak yatıyor. İlan sitelerinin 2.elde bu alım satım işine girmesi doğru bir yol olsaydı, zaten bu işe Türkiye’nin en yüksek trafiğine sahip olan Sahibinden. com yıllar önce girerdi. Tüketici açısından herhangi bir mağduriyet ve sıkıntı yaşanmaması çin denetim yapılmalı" dedi.