Nakit arayışına giren lüks otomobil devi Aston Martin'den kritik karar

Çin baskısı ile Avrupa'daki otomotiv üreticileri dar boğaza girerken, İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin'de 2024 kâr tahminini ikinci kez düşürdü.

Çin'deki ekonomik yavaşlama nedeniyle talep düşüşü yaşayan ve Valiant modellerinde teslimatın gecikmesiyle sıkıntıya giren Aston Martin, 2024 sonunda 280 milyon sternlinlik (352 milyon dolar) kâr bekliyor. Şirkerin geçen yılki kârı ise 305,9 milyon sterlindi.

Hisse senedi ve borç ihracı

Kâr düşüşünün ardından, mali durumu güçlendirmeye çalışan şirketin 210 milyon sterlin tutarında yeni hisse senedi ve borç ihraç edeceği örenildi.

Teslimat hedefi planlara uymadı

Lüks otomobil üreticisi, 38 Valiant modelinin yarısını 2024 sonuna kadar teslim etmeyi planlıyor. 1.000 adetlik araç üretim hedefinin ise tutturlamayacağı öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl 6 bin 620 araç satışı gerçekleştiren Aston Martin, bu araçların beşte birini Asya-Pasifik bölgesine satmıştı.

Öte yandan şirketin, Birleşik Krallık borsasında işlem gören hisseleri, yılbaşından bu yana yarı yarıya değer kaybetti.