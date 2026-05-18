Nisanda 182 bin yeni taşıt trafiğe kaydedildi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,8 arttı.

Aylık bazda en yüksek artış özel amaçlı taşıtlarda görülürken, traktör, kamyonet, kamyon ve motosiklet kayıtlarında da yükseliş kaydedildi. Minibüs ve otobüs kayıtlarında ise düşüş yaşandı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azaldı.

Yıllık bazda otobüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, kamyon ve otomobil kayıtlarında artış görülürken; motosiklet, traktör ve minibüs kategorilerinde gerileme kaydedildi.

Toplam taşıt sayısı 34,2 milyona yaklaştı

Nisan sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 199 bin 933’e ulaştı.

Toplam taşıtların yüzde 51,8’ini otomobiller oluştururken, motosikletler yüzde 21,3, kamyonetler ise yüzde 14,5 pay aldı.

İkinci el taşıt pazarı hareketli

Nisan ayında toplam 919 bin 896 taşıtın devri gerçekleştirildi.

Devri yapılan taşıtların yaklaşık üçte ikisini otomobiller oluştururken, kamyonet ve motosikletler en fazla el değiştiren diğer araç türleri oldu.

Renault ilk sırada, TOGG ilk 10’da

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 907 otomobil içinde Renault yüzde 14’lük payla ilk sırada yer aldı.

Volkswagen, Toyota, Hyundai ve Peugeot en çok tercih edilen diğer markalar arasında bulunurken, Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG yüzde 4,8 payla ilk 10 marka arasına girdi.