Nissan, 4x4 araçlarını operasyonel destek için deprem bölgesine gönderdi

Nissan Türkiye’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nissan Türkiye olarak ülkemizin yaşadığı bu zor dönemde tüm çalışanlarımız ve bayilerimiz ile depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Çok büyük bir bölgeyi etkileyen ve bizi derinden üzen bu afette bünyemizdeki 4x4 araçlarımızı operasyonel destek için deprem bölgesine gönderdik." denildi.

Nissan Türkiye'nin, bölgenin öncelikli ve acil ihtiyaçları olan battaniye, su, kuru gıda ve bebek mamalarını 2 tır ile ivedilikle deprem bölgesine ulaştırdığı aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

1 milyon avroluk nakdi yardım

"Nissan olarak Kızılay’a toplam 1 milyon avroluk nakdi yardımda bulunduk. Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."