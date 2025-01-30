Nissan ABD'de üretimi azaltıyor; işten çıkarma yapacak

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Corp, küresel çapta Çin'dekiler dahil 9 bin çalışanının işten çıkaracak.

Şirket ABD'nin Tennessee eyaletindeki fabrikasında ise artık iki değil tek vardiyada üretim yapacak. Buna bağlı olarak işten çıkarma yapılacak.

Nissan, Altima sedan ve Frontier pickup'ın üretildiği Mississippi'deki Canton fabrikasında bir hattın hızını düşürürken diğerini birleştirecek