Nissan en çok satan modelinde üretimi düşürecek!
Nissan Motor, Hollandalı üretici Nexperia’dan kaynaklanan tedarik sıkıntısı nedeniyle Japonya’da en çok satan modeli X-Trail’in üretimini düşürme kararı aldı. Şirket, 10 Kasım haftasında Kyushu fabrikasında yaklaşık 900 araç daha az üretecek.
Kaynak, Nexperia çiplerini içeren parçaların tedarikindeki aksaklıkların sürmesi nedeniyle 17 Kasım haftasındaki üretim planının da gözden geçirildiğini belirtti.