Nissan Türkiye'den MTV yorumu

08 Ekim 2017

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, sektörün sade ve öngörülebilir bir vergi sistemine ihtiyacı olduğunu, MTV'deki artışın belirsizlik yarattığını söyledi.

Özkök, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) artışının showroomlarda çok fazla hareket oluşturmadığını dile getirerek, "Eylül kapanışına denk gelmişti zaten. Yalnız şu an belirsiz olduğu için müşteri de bilmiyor. Müşteriler, satış ekiplerimize sorduğunda biz de cevap veremiyoruz çünkü bilmiyoruz. Daha netleştiğinde bence müşteri orada bir pozisyon alacaktır." ifadelerini kullandı.

Sektörün Avrupa regülasyonuna ilerlemesi için nasıl bir vergi sistemine ihtiyacı olduğunun bütün aktör ve çatı derneklerle konuşulması gerektiğini dile getiren Özkök, "Emisyondan bahsediyoruz ama şu anda emisyon hiçbir vergide kriter olarak yok. Dolayısıyla bütün bunları kapsayacak şekilde belki daha geniş çerçevede çalışma yapmamız gerekiyor. Bizim istediğimiz sade ve öngörülebilir olması, zaman içinde de süreklilik arz etmesi. Çünkü siz böyle çok kısa vadelerde değişim gördüğünüz zaman adapte olmak için, tamam çevik bir şekilde olduğumuzu düşünüyorum, hızlı hareket ettiğimiz düşünüyorum, ama bu sefer o hareketi yaparken de başka yerlerden ödün veriyorsunuz. Örneğin kârlılığınızdan ödün veriyorsunuz. Bu sefer daha az yatırım yapıyorsunuz, müşterinize daha az avantaj sunuyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Özkök, döviz kurlarındaki oynaklığa ilişkin, "Ciddi oynamalarda bunu karşılayabilecek kadar finansal gücümüz var. Böyle ani oynamalarla burada bir müddet kaldığında ve hızlı bir şekilde oynamaya devam ettiğinde maalesef sizin burada kârlılığınız aşağı düşüyor. Ondan sonra diyorsunuz ki, böyle bir pazarda ben yatırım yapabilir miyim? Oynak bir pazar var, yüksek belirsizlik söz konusu. Orta vadeli plan belli, çıktı inşallah gerçekleşir diyoruz, iyimser güzel yorumlar var ama bu durum bizi biraz endişelendiriyor açıkçası. Ve öngörülemez olması zaten bizi sıkıntıya sokuyor. Satışımızı yaparız ama ortamın da biraz daha stabil hale gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"12 elektrikli araç piyasaya çıkacak"

Şirketin faaliyetlerine de değinen Özkök, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifak'ının globalde bu yılın 8 aylık sonuçlarına göre yaklaşık 7 milyon adetlik bir satış adedine ulaştığını söyledi. İttifak'ın bu yılki büyümesinin yüzde 8,3 olduğunu dile getiren Özkök, dünyada otomotiv sektörünün yüzde 1,5-2 seviyesinde büyüdüğü göz önüne alındığında sektör büyümesinden 4 kat daha fazla gelişim gösterdiklerini anlattı. Özkök, 200'den fazla pazarda operasyonları olduğunu dile getirerek, İttifak'ın, 7 milyonluk satışın 4 milyonunun Nissan markası olduğunu ifade etti.

Sinan Özkök, "Geçtiğimiz günlerde Renault, Nissan & Mitsubishi Motors Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un bir açıklaması oldu. İttifak bu yıl 10 milyon civarında gerçekleşecek satış hacmini 14 milyona ulaştırmayı amaçlıyor. 12 elektrikli araç piyasaya çıkacak. 40 modelde de otonom sürüş özelliğini devreye almayı projelendiriyoruz. 14 milyonluk satış için önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 40'lık büyüme gerçekleştireceğiz. Bu da her yıl yüzde 8 civarında büyüme demek. Dünyada otomotiv sektörünün yıllık 1,5-2 seviyesinde büyüdüğünü göz önüne alırsak, sektörün 4 kat üzerinde bir büyüme anlamı taşıyor." diye konuştu.

Bu yıl otomotiv pazarının 945-950 bin seviyelerinde kapanacağını öngördüklerini ifade eden Özkök, 2018 yılına ilişkin pazar beklentilerinin de 965 binler seviyesinde olduğunu anlattı.

Kaynak: AA