Nissan’da küresel daralma planı: Üretim ve istihdam azalacak
Japon otomotiv üreticisi Nissan, küresel yeniden yapılanma planı kapsamında Fransa’daki Avrupa bölge ofisinde 87 pozisyonu kaldıracağını açıkladı. Şirketin iç yazışmaları ve belgelerine göre bu adım, CEO Ivan Espinosa’nın yürüttüğü küresel “verimlilik ve toparlanma” stratejisinin bir parçası olarak uygulanacak.
Plan, Nissan’ın dünya genelindeki toplam çalışan sayısında yüzde 15 oranında kesinti öngörüyor. Ayrıca, küresel üretim kapasitesinin yüzde 30 azaltılarak 2,5 milyon araca düşürülmesi ve üretim tesislerinin 17’den 10’a indirilmesi hedefleniyor.
Fransa’nın Montigny-le-Bretonneux kentinde bulunan ve yaklaşık 570 kişinin çalıştığı Avrupa bölge ofisi, şirketin Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Okyanusya operasyonlarını yönetiyor. Nissan, yeni yapılanma ile maliyetleri azaltmayı, üretim süreçlerini sadeleştirmeyi ve küresel pazardaki kârlılığını yeniden güçlendirmeyi amaçlıyor.