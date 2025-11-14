Nissan’da küresel daralma planı: Üretim ve istihdam azalacak

Nissan, Fransa’daki Avrupa bölge ofisinde 87 pozisyonu kaldırma kararı aldı.

Plan, Nissan’ın dünya genelindeki toplam çalışan sayısında yüzde 15 oranında kesinti öngörüyor. Ayrıca, küresel üretim kapasitesinin yüzde 30 azaltılarak 2,5 milyon araca düşürülmesi ve üretim tesislerinin 17’den 10’a indirilmesi hedefleniyor.

Fransa’nın Montigny-le-Bretonneux kentinde bulunan ve yaklaşık 570 kişinin çalıştığı Avrupa bölge ofisi, şirketin Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Okyanusya operasyonlarını yönetiyor. Nissan, yeni yapılanma ile maliyetleri azaltmayı, üretim süreçlerini sadeleştirmeyi ve küresel pazardaki kârlılığını yeniden güçlendirmeyi amaçlıyor.