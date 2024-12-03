Nissan’dan aralık ayına özel yıl sonu kampanyası!

Nissan, aralık ayında gerçekleştirdiği yıl sonu kampanyasıyla araç sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında, popüler C-SUV modeli Nissan Qashqai ve şehir içi kullanımıyla öne çıkan Nissan Juke modellerinde nakit alım desteği ve sıfır faizli kredi seçenekleri yer alıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Nissan Qashqai’nin hafif hibrit modellerinde farklı donanım seviyelerine göre 100 bin ila 200 bin TL arasında değişen nakit alım desteği sunulduğu belirtildi.

* 4x2 Skypack donanım seviyesi: 200 bin TL nakit alım desteği.

* 4x2 Designpack donanım seviyesi: 200 bin TL nakit alım desteğine ek olarak, 120 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı.

* Platinum, N-Design ve Platinum Premium donanım seviyeleri: 100 bin TL nakit alım desteği anahtar teslim fiyat üzerinden uygulanıyor.

Elektrikli sürüş deneyimi: e-POWER Qashqai

Dışarıdan şarj gerektirmeyen, elektrikli sürüş deneyimi sunan e-POWER Qashqai, kampanya kapsamında N-Design donanım seviyesi için 250 bin TL, diğer donanım seviyeleri için ise 200 bin TL nakit alım desteği avantajıyla satışa sunuluyor.

Yeni Nissan Juke'da yıl sonu kampanyası

Haziran ayında Türkiye lansmanı yapılan Nissan Juke, iç tasarımı ve teknolojisiyle öne çıkıyor. Yeni donanım paketi N-Sport, dinamik tasarımıyla dikkat çekiyor.

Aralık kampanyasında:

* Tekna donanım seviyesi: 100 bin TL nakit alım desteği ve 300 bin TL’ye 12 ay sıfır faizli kredi.

* Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seviyeleri: 100 bin TL nakit alım desteğine ek olarak, 200 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz avantajı.

Nissan’ın aralık ayına özel sunduğu bu kampanya, araç sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar barındırıyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanya hakkında detaylı bilgi Nissan bayilerinden alınabiliyor.