Nissan’dan radikal karar: 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracak

Japonya merkezli otomotiv üreticisi Nissan, maliyetleri düşürmek amacıyla 10 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Toplam işten çıkarmalar 20 bine yaklaşacak.

NHK, daha önce açıklanan küçülme adımlarına ek olarak planlanan yeni işten çıkarmaların, Nissan’ın üretim ve operasyonel maliyetlerini düşürme hedefinin bir parçası olduğunu aktardı.

Kriz dalgası büyüyor

Küresel otomotiv sektöründe talep daralması, yüksek maliyetler ve elektrikli araç dönüşümüne adaptasyon süreci, geleneksel üreticilerin iş gücü planlamalarını yeniden gözden geçirmelerine neden oluyor. Nissan’ın da bu kapsamda operasyonel verimliliği artırmak amacıyla iş gücünde ciddi kesintiye gitmesi bekleniyor.

Şirketten resmi bir açıklama yapılmazken, işten çıkarmalara ilişkin detayların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.