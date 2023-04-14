Nissan’dan Renault olmadan büyüme planı

İki kaynak, satışlarına göre Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Nissan'ın, araçları bulut tabanlı hizmetlere bağlayan yazılım geliştirmek için otomobil sektörü dışında bir ortak aradığını belirtti.

Kaynaklardan biri, bu ortağın otomobilleri "daha akıllı ve daha bağlantılı" hale getirmeye çalışan Nissan'ın sorununu çözeceğini söyledi.

Kaynaklar ayrıca Nissan'ın Kuzey Amerika ve Asya pazarları için tamamı elektrikli araçlar için kapsamlı bir strateji üzerinde çalıştığını ifade ettiler.

Nissan ve Renault ortaklıklarının denetim kurulu, Renault'nun Nissan'daki %43 hissesini yaklaşık %15'e düşürerek ortaklıklarındak paylarını denkleştirme ve Nissan'ın daha önce sahip olmadığı oy kullanma hakkına erişmesine yönelik anlaşmayı görüşmek üzere bu hafta biaraya geldi.

Renault ve Nissan 30 Ocak'ta yaklaşık 20 yıllık ortaklıklarındaki paylarını denkleştirecek ve Nissan'ın, Renault'nun elektrikli araç birimine yatırım yapmasına olanak sağlayacak yeniden yapılandırma sürecine yönelik anlaşmaya varmıştı.

Nissan, Renault'un elektrik araç birimine yatırım yapacak

Yıl ortasına kadar son şeklini alacak anlaşma kapsamında Nissan, Renault'un Ampere adlı yeni elektrik araç birimine de yatırım yapacak.

Nissan, Renault ile ortak parça alımı ile tasarruf sağlamaya devam ederken, iki şirket arasındaki görüşmeler devam ettiği için isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki kaynak Nissan'ın Ampere'e mühendislik desteği sağlama planı olmadığını söyledi.