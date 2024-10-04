Norveç'te araç satış lideri: Elektrikli modeller

Norveç 2030'da karbon nötr olmayı hedeflerken, ülkede bu yıl rekor düzeyde petrol ve doğal gaz yatırımı yapıldı. 2025'te de bu alandaki yatırımların güçlü seyretmesi beklenirken, Norveç'te elektrikli araçlara ilgi oldukça yüksek seviyede. Norveç yollarında 2030'a kadar 3,1 milyon elektrikli araç olacağı tahmin ediliyor.

Bugün Norveç Karayolu Trafik Bilgi Konseyi'nin açıkladığı verilere bakıldığında ise ülkede 2,8 milyon kayıtlı binek otomobilden 754 bin 303'ü elektrikli, 753 bin 905'i ise benzinli olarak kayıtlara geçtiği görülüyor.

Elektrikli araç satın alımlarında vergi kolaylığı

Ülkede elektrikli araç satın alımlarında vergi kolaylıkları sağlanırken, elektrikli araç sahipleri bir çok yerde ücretsiz şarj imkanı buluyor. Ülkede satılan 10 araçtan 9'u elektrikli olurken, elektrikli araç kullanımı her alanda teşvik ediliyor. Böylelikle, Avrupa'nın petrol ve doğal gaz zengini Norveç'te, elektrikli araç sayısı benzinli araç sayısını geçti.

Norveç, günlük 4 milyon varil eşdeğeri petrol üretimi ile Avrupa'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda bulunuyor.