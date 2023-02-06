Ocak ayı otomotiv satış rakamları açıklandı

Volkan DEMİRKUŞAK

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ocak ayı satış rakamlarını açıkladı. 2023’ün ilk ayı bir önceki yıla oranla % 33.5’lik bir artışla tamamlandı. Yani otomobili bulan, tedarik edebilen sattı. Toplamda 50.894 adetle tamamlanan ocak ayı 10 yıllık ortalamanın da yaklaşık % 54 üstünde. Bu oran otomobilde %50.5.

1071 elektrikli satıldı

Yine en çok satılanlar SUV modeller oldu. Benzinlilerin artışı devam ediyor, toplamda satılan otomobillerin yüzde 68.6’sını benzinliler oluştururken 1071 adetlik elektrikli otomobil satışı önemsenmesi gerekir. Bu arada elektrikli şarj markalarına da buradan bir uyarıda bulunayım, şarj noktalarını acilen artırmaz, mevcutları kontrol etmezseniz otomobil markalarının hızına yetişmezseniz iş kötüye gider, tüm sorumluluk sizde kalır.

Türkiye otomatik şanzımanı sevmeye devam ediyor: Satışların yüzde 73.7’si yine otomatik şanzımanlı. Plug- In hybrid modeller geçtiğimiz hafta Opel haberinde de yazdığım gibi eli kolu bağlı şekilde. Toplam satıştaki rakam sadece ve sadece 53.

Bu ayın star markaları Bu ayın star markaları Fiat, Renault, Dacia, Skoda, Volkswagen oldu. Skoda’nın inanılmaz yükselişi totaldeki 2 bin 740 adetlik satışı Volkswagen’in 3 bin 49 adetlik binek satışıyla kıyaslanınca “Acaba Skoda ağabeyini ne zaman geçecek” sorusunu aklıma getirdi. Alışkanlıktan Seat’a da baktım, 368 adetlik satışla grup içinde adaya veda eden Seat olmuş. Markayı yakından takip etmeye devam edeceğim.