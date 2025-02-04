Ocak ayında en çok satan otomobil belli oldu! Son iki yılın lideri şaşırttı!

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle Ocak 2025'teki otomotiv satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre geçen ay en çok satan marka 8 bin 424 araçla ve yüze 10,57'lik pazar payıyla Renault oldu. Bunu 6 bin 178 satışla Ford takip ederken, Fiat 6 bin 17 araç sattı.

Fiat hem 2024 hem de 2023'te ocak ayı satış lideriyle, bu kez üçüncü sıraya geriledi. Geçen ay en çok araç satan dördüncü marka olan Volkswagen de son iki yılda ilk üçte elde ettiği pozisyonu kaybetti.

Toyota geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listede beşinci sırada yer buldu. Çinli Chery, geçen yılki altıncılık pozisyonundan 19'unculuğa geriledi.

2024'ün son çeyreğinde otomotiv piyasasına yeniden giren bir diğer Çinli BYD'nin ocak ayında 2 bin 758 araç sattığı görüldü.