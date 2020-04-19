OİB, “Elektrikli Araçlar”da en iyi tasarımları ödüllendirecek

19 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye ekonomisinin 14 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirerek ihracatı artırmak amacıyla düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Covid-19 salgını nedeniyle 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türk otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek koordinatör birliği olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlenecek yarışma, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde “Elektrikli Araçlar” temasıyla sektörün geleceğine ışık tutacak. Sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge-Teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrencilerin katılımına açık olan yarışmaya, 18 yaşını tamamlayanlar başvurabilecek. Bireysel ve ekip olarak katılımın mümkün olduğu yarışmada, başarılı proje sahiplerine toplam 250 bin TL ödül verilecek.

Birinciye 70 bin ödül ve yurt dışı eğitim hakkı

Yarışma takvimine göre, başvurular online olarak 18 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. Online jüri değerlendirmeleri 18-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ödül jürisinin 14 Ekim’de toplanacağı yarışmada, ödül töreni ise 12-13 Kasım tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Yarışmada kazananlara toplam 250 bin TL ödül dağıtılacak. Yarışmanın birincisi 70 bin TL, ikincisi 60 bin TL, üçüncüsü 50 bin, dördüncüsü 40 bin TL ve beşincisi de 30 bin TL ödül alacak. Dereceye girenler Ticaret Bakanlığı desteğiyle iki yıl süresince yurtdışında eğitim görmeye hak kazanacak. OİB, ayrıca nakdi ödüllere ek olarak dereceye giren projelerin İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde geliştirilmesine de destek olacak.

Projeler 258 kişiye ise istihdam sağladı

OİB, Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nı, dünyada sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların kullanımının giderek yaygınlaştığı bir dönemde Türkiye’nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olma vizyonuyla hayata geçiriyor. Bugüne dek 4 bin 25 projenin değerlendirildiği ve 102 projenin derece aldığı yarışmada, kazanan girişim projelerinin şirket değerlemesi 47 milyon dolara ulaştı 258 kişiye ise istihdam sağlandı.