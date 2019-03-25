OİB ile Türk firmaları Belarus ihracatını artıracak

25 Mart 2019

BURSA (DÜNYA) - OİB, Türk otomotiv sektörü için ihracatta yeni pazarların kapısını açmak ve mevcut ihracat potansiyelini daha da artırmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. OİB, son olarak tedarik sanayi ithalatında uyguladığı düşük gümrük vergileri ile Türkiye için önemli bir potansiyel barındıran Belarus’a Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti gezisi düzenledi. OİB Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tuna Arıncı’nın öncülüğünde 18-21 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Belarus Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonunda Türkiye’den 17 firma yer aldı. Organizasyon kapsamında Türk firmaları, Belarus ve çevresinde yerleşik 50’yi aşkın ithalatçı ve toptancı firmaları ile ikili görüşmeler yaparken, önemli iş birliği anlaşmaları da gerçekleştirdi.

Belarus, Türkiye için önemli alternatif pazar

Otomotivin ülke sanayisinde önemli sektörlerden biri olduğu Belarus, özellikle ağır ticari araç, traktör ve bazı tedarik sanayi ürünlerinde Bağımsız Devletler Topluluğuna yönelik önemli bir üretici durumunda bulunuyor. Yaklaşık 1,6 milyar dolar olan otomotiv ithalatının ise yarısını Rusya Federasyonu’ndan gerçekleştiren Belarus’un başlıca ithalat ürünleri binek otomobiller ile otomotiv aksam ve parçalarından oluşuyor. Sahip olduğu küçük pazar yapısında Rusya ve Çin’in büyük ağırlığı olan Belarus, buna rağmen Türkiye için önemli alternatif pazarlar arasında yer alıyor. Belarus’un Türkiye’den ithal ettiği otomotiv ürünlerine uyguladığı gümrük vergisi binek otomobillerde yüzde 25, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda yüzde 16’ya varan oranlarda olurken, tedarik sanayide bu oran yüzde 5’e kadar düşüyor. Bu bağlamda Türkiye’nin Belarus’a gerçekleştirdiği otomotiv ihracatının tamamına yakını tedarik sanayi ürünlerinden oluşuyor. Üretimde teknolojik yeniliğe ihtiyaç duyan Belarus’a Türkiye’nin otomotiv ihracatı 2013 yılında 30 milyon dolar olurken, ülkenin otomotiv sektörü ithalatının düşmesi ile her geçen yıl gerileyerek 2018 yılında 21 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret heyeti MAZ ve BElAZ tesislerini ziyaret etti

OİB’in Türkiye’nin Belarus’a son yıllarda düşen otomotiv ihracatını artırmak üzere düzenlediği Ticaret Heyeti kapsamında, ülkenin ana sanayide en büyük firması olan, kamyon ve otobüs üreticisi Minsk Otomobil Fabrikası (MAZ) gezisi yapıldı. Gezide MAZ Satın alma departmanı 1. Müdürü Denis Bernatski ve Satın alma departmanı karar alıcıları heyeti karşılayarak ürünlerini ve üretim tesislerini gezdirdikten sonra firmalar ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Hâlihazırda Türkiye ile olan ticaret hacminin arttırılması hususunda prensip anlaşmasına varıldı.

Öte yandan, Belarus Otomobil Fabrikası (BElAZ) fabrikası ve MTV Holding ziyareti gerçekleştirildi. Minsk Ticaret Müşaviri Ergüç Ülker, Müşavir Yardımcısı Sedat Küçük ve Ticaret Bakanlığı Gözlemcisi Serhan Ortaç da OİB Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tuna Arıncı ve UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca Minsk Ticaret Müşavirliğince Belarus’a ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.