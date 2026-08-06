OİB: Otomotiv ihracatı temmuzda 3,6 milyar dolara ulaştı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı geçen ay 3 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece sektör, Türkiye ihracatındaki lider konumunu korurken toplam ihracattan aldığı pay yüzde 14'e ulaştı.

Yılın ocak-temmuz döneminde ise otomotiv endüstrisinin ihracatı 24,4 milyar dolar barajını aşarak sektörün dış ticaretteki güçlü performansını sürdürdü.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, küresel ekonomideki belirsizlikler, artan maliyet baskıları ve yoğun rekabete rağmen ihracatı sürdürdüklerini belirterek, "Temmuz ayında sektörümüzün ihracatı 3,6 milyar dolar oldu. Ocak-temmuz döneminde ise 24,4 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Euro/TL kur artışı ile enflasyon arasındaki uzun süredir devam eden dengesiz değişim başta olmak üzere küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, artan maliyet baskıları ve yoğun rekabete rağmen ihracat yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tedarik endüstrisi 1,4 milyar dolara yaklaştı

Temmuz ayında sektörün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin ihracatı 1 milyar 390 milyon dolar oldu. Ocak-temmuz döneminde ise bu grubun ihracatı 9 milyar 473 milyon dolara ulaşarak toplam otomotiv ihracatının yüzde 38,8'ini oluşturdu.

Aynı dönemde binek otomobil ihracatı 1 milyar 24 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı 588 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 262 milyon dolar, çekici ihracatı ise 197 milyon dolar olarak kaydedildi.

Almanya en büyük pazar olmayı sürdürdü

Ülke bazında en fazla ihracat 602 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı 411 milyon dolarla Fransa ve 400 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat Almanya'ya, binek otomobillerde ise Fransa'ya gerçekleştirildi.

Temmuz ayında Avrupa Birliği ülkeleri 2 milyar 537 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 71 pay ile sektörün en büyük pazarı olmayı sürdürdü. Ocak-temmuz döneminde ise AB ülkelerine yapılan ihracat 18 milyar 119 milyon dolara ulaşırken, toplam otomotiv ihracatındaki payı yüzde 74 olarak gerçekleşti.