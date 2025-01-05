OİB: Türkiye’nin ihracat şampiyonu 37 milyar dolarla otomotiv sektörü oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin 2024 yılı ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 6,3 oranında artarak 37 milyar 212 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini koruyan sektör, böylece son 19 yılda 18.kez ihracat şampiyonu olmayı başardı.

Otomotiv endüstrisinin Aralık 2024 dönemi ihracatı da bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artışla 3 milyar 487 milyon dolar olurken, bugüne kadar aylık bazdaki en yüksek ikinci ihracat rakamına da ulaşılmış oldu. Geçen yılın son ayında da ülke ihracatında ilk sıradaki yerini koruyan otomotivin aldığı pay da yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Geçen yıl küresel ekonomi açısından zorlu geçen ve global pazarda talep daralması ile karşı karşıya kaldığımız bir yılı geride bıraktık. Buna rağmen otomotiv sektörü olarak 2024 yılında ihracat liderliğimizi korumayı başardık. Geçen yılın son ayında da Binek otomobiller ve Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda yüzde 19’ar ihracat artışları kaydettik” dedi.

Tedarik endüstrisi ihracatı 2024 yılında yüzde 5 arttı

Sektörde yüzde 40’lık pay ile en büyük ürün grubu olan Tedarik endüstrisi ihracatı 2024 yılı tamamında bir önceki seneye kıyasla yüzde 5 artışla 14 milyar 879 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisi, aralık ayında ise yüzde 2 artışla 1 milyar 133 milyon dolar ihracat yaptı. Geçen ay Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye yönelik ihracat yüzde 1 azaldı. Önemli pazarlardan Fransa’ya 8, Romanya’ya yüzde 26, ABD’ye yüzde 37, Fas’a yüzde 29 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a yüzde 10, İtalya’ya yüzde 14, Rusya’ya yüzde 52 ihracat düşüşü oldu.

Binek Otomobiller ürün grubu aralık ayında yüzde 19 artışla 1 milyar 307 milyon dolar ihracat yaptı ve otomotiv ihracatında en büyük ürün grubunu oluşturdu. Geçen ay Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 25, İtalya’ya yüzde 26, Almanya’ya yüzde 27, Slovenya’ya yüzde 412, Belçika’ya yüzde 232 ihracat artışı yaşandı.

Aralık ayında Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 19 artışla 601 milyon dolar olurken, bu ürün grubunda Birleşik Krallık’a yüzde 9, İtalya’ya yüzde 12 oranında ihracat düşüşü, Almanya’ya yüzde 280, Fransa’ya yüzde 81, İspanya’ya yüzde 50 ihracat artışı yaşandı.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da aralık ayında yüzde 11 düşüşle 257 milyon dolar olurken, bu ürün grubunun Fransa’ya yüzde 87, ABD’ye yüzde 328 ihracat artışı, Almanya’ya yüzde 48, İtalya’ya yüzde 31 ve İspanya’ya yüzde 54 ihracat düşüşü oldu. Geçen ay Çekiciler ihracatı da yüzde 28 azalışla 101 milyon dolar oldu.

Almanya geçen yılın en büyük pazarı oldu

Geçen yıl otomotivin en büyük pazarı olan Almanya’ya 4 milyar 856 milyon dolar ihracat yapıldı. Geçen yıl ikinci büyük pazar olan Birleşik Krallık’a yüzde 25, İtalya’ya yüzde 9,5, Slovenya’ya yüzde 33, ABD’ye yüzde 19, Romanya’ya yüzde 33,5 ihracat artışı, Rusya’ya yüzde 16, İsveç’e de yüzde 21 ihracat düşüşü yaşandı.

Aralık ayında ise Fransa, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 26 artış ve 513 milyon dolar ihracatla en büyük pazar oldu. Yılı lider tamamlayan Almanya’ya ise aralık ayında yüzde 14 artışla 432 milyon dolar ihracat yapıldı. İtalya’ya ihracat da yüzde 2 artışla 338 milyon dolar olurken, Slovenya’ya yüzde 106, Belçika’ya yüzde 31, ABD’ye yüzde 54, Romanya’ya yüzde 20, Fas’a yüzde 34 ihracat artışı, Rusya’ya yüzde 54, Portekiz’e yüzde 21 ihracat düşüşü yaşandı.

AB Ülkelerine 2024 yılı ihracatı 25,3 milyar dolar

Sektörde yüzde 68,2’lik pay ile en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği Ülkelerine de 2024 yılında 25,3 milyar dolar ihracat yapıldı. Geçen yıl Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 25, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 17, Okyanusya Ülkelerine yüzde 55 ihracat artışı yaşanırken Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat yüzde 19, Bağımsız Devletler Topluluğuna da yüzde 11 azaldı.

Aralık 2024 döneminde ise otomotiv ihracatından yüzde 71,8 pay alan AB Ülkelerine yüzde 18 artışla 2 milyar 469 milyon dolar ihracat yapıldı. Geçen ay Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 11,8 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, ihracat artışı yüzde 3 oldu. Aralıkta Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 23 ihracat artışı, Bağımsız Devletler Topluluğuna ise yüzde 25, Afrika Ülkelerine yüzde 30 ve Orta Doğu Ülkelerine yüzde 47 ihracat düşüşü yaşandı.