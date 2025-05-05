OİB verileri açıkladı: Otomotiv sektörü nisanda 3,1 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı

Türkiye otomotiv endüstrisi, Nisan 2025’te 3,1 milyar dolarlık ihracatla aylık bazda rekor kırarken; Almanya, Polonya ve Slovenya gibi pazarlarda dikkat çekici artışlar kaydedildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yılın üçte birini geride bırakırken, ocak-nisan döneminde otomotiv ihracatımız yüzde 6,5 artışla 12,6 milyar dolara ulaştı. Ayrıca bugüne kadarki en yüksek nisan ayı ihracatını gerçekleştirdik” dedi.

Çelik, özellikle Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda yüzde 33, Çekicilerde ise yüzde 137’lik ihracat artışı yaşandığını belirtti.

Tedarik endüstrisi 1,3 milyar dolarla başı çekti

Nisan ayında en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin ihracatı 1 milyar 284 milyon dolar olarak gerçekleşti. Binek otomobil ihracatı yüzde 4 azalarak 895 milyon dolar olurken, eşya taşımaya mahsus taşıtlarda yüzde 33 artışla 513 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs grubunda yüzde 9 artışla 240 milyon dolar, çekicilerde ise yüzde 137 artışla 145 milyon dolarlık dış satım kaydedildi.

Almanya, en büyük pazar olmayı sürdürdü

Nisan ayında Türkiye otomotiv sektörünün en büyük pazarı Almanya’ya ihracat yüzde 44 artarak 529 milyon dolara yükseldi. Almanya’yı 355 milyon dolarla Fransa ve 319 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. İtalya’ya ihracat yüzde 52, Slovenya’ya yüzde 115, Polonya’ya yüzde 68, Belçika’ya yüzde 61 oranında artarken, ABD’ye yüzde 13, Hollanda’ya yüzde 52 ve Rusya’ya yüzde 48’lik düşüşler dikkat çekti.

AB ülkelerine otomotiv ihracatı yüzde 25 arttı

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 25 artışla 2 milyar 276 milyon dolar oldu. AB, toplam otomotiv ihracatından yüzde 72 pay aldı. Diğer Avrupa ülkelerine ihracat yüzde 20 artarken, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 24, Orta Doğu’ya yüzde 60, Kuzey Amerika’ya ise yüzde 20 oranında düşüş yaşandı.