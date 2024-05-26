OİB Yeşil Dönüşüm kapsamında Toyota Türkiye’yi ziyaret etti

Toplam 11 firmadan 23 kişinin yer aldığı heyete OİB yetkilileri ve UİB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ayşe Mehtap Ekinci katıldı. Heyet, OİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kurumsal Strateji Planlama Grubu Genel Müdürü İrfan Sarıcı ile Kurumsal ve İş Planlama Bölüm Müdürü Şebnem Erkazancı liderliğindeki ekip tarafından karşılandı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ekibi, yaptığı çalışmaların sunumunu paylaşırken, OİB ekibi de otomotiv sektörü ve ihracatına ilişkin güncel bilgileri sundu. Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren OİB, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm uygulamaları hakkında da Toyota yetkileriyle görüş alışverişinde bulundu. Yapılan fabrika turunda Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin yenilikçi teknoloji ve üretim safhaları yerinde incelendi. Fabrika turu sonrasında TMMT 2025 Vizyonu hakkında gerçekleştirilen sunumda araç tasarımında ve üretiminde sıfır karbon esaslı çevre hedefleri anlatıldı. Karbonsuzlaşma yolunda yürütülen çalışmalar ve izlenen yöntemler hakkında bilgi paylaşıldı.

Kadın istihdamı politikası dikkat çekiyor

Toyota Otomotiv Sanayi, Türkiye’nin sürekli iyileştirme odaklı Kaizen anlayışı ve yeni teknolojiler ile birlikte oluşturulan “Enerji Obeya” olarak adlandırılan fabrika geneli enerji yönetimi sürdürülebilirlik çalışmaları açısından dikkat çekti. Enerji yönetim sistemi safhaları ve sonuçlarına dair detaylar paylaşılırken, üretimin her safhasında kadın çalışan oranının artırma politikalarına vurgu yapıldı. Toyota Türkiye, ayrıca sosyal sorumluluk projeleri hakkındaki deneyimlerini heyet ile paylaştı. OİB ve Toyota Türkiye ekibi gelecek döneme ilişkin sürdürülebilirlik alanında olası iş birliği fırsatlarına odaklanmaya devam edecek.