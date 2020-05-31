OİB’den 50 milyar dolarlık Meksika pazarına online atak

31 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Meksika ile 25 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek otomotiv dijital sektörel ticaret heyeti programında, Türk otomotiv firmaları ile Meksikalı aftermarket, ithalat, tedarik sanayi, toptancı ve distribütör firmaları ile online ikili iş görüşmeleri düzenlenecek. Programda ayrıca Meksika otomotiv sektörü ve genel ekonomik durum hakkında webinar da yapılacak. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, pandeminin ardından yeni normale geçişin hız kazanacağı haziran ayında ilk dijital etkinliklerini düzenleyecekleri Meksika’nın pazar potansiyeline dikkat çekti. Baran Çelik, “OİB üyelerine yeni ihracat kapılarını açmak ve mevcut ihracat potansiyelimizi artırmak amacıyla temas kuracağımız Meksika, Latin Amerika’nın birinci, dünyanın ise 6. en büyük motorlu araç üreticisi durumunda. Yılda toplam 50 milyar dolar otomotiv ithalatı yapan Meksika, güçlü pazar yapısı ile firmalarımız için önemli bir ihracat potansiyeli barındırıyor. Özellikle tedarik sanayinde hatırı sayılır oranlarda yüksek ithalat yapıyor. Aynı şekilde Meksika, tedarik sanayindeki pek çok üründe gümrük vergisiz ithalat yapıyor. Bu da tedarik sanayindeki ihracatçılarımız için ayrı bir avantaj sağlıyor. Online etkinliğimizle Meksika’ya olan 136 milyon dolar düzeyindeki otomotiv ihracatımızı artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Toplam otomotiv ithalatı 50 milyar dolar

Yaklaşık 130 milyonluk nüfusuyla otomotiv sektörünün önemli pazarları arasında yer alan Meksika, geçen yıl 4 milyon adet olan motorlu araç üretimini gün geçtikte artırıyor. İç pazar büyüklüğü 1,5 milyon adet civarında seyreden Meksika’nın toplam otomotiv ithalatı geçen yıl 50 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Tedarik sanayinin bu rakamdaki payı ise yaklaşık 30 milyar dolar civarında bulunuyor. Türkiye’nin Meksika’ya olan 136 milyon dolar civarındaki otomotiv ihracatında tedarik endüstrisi önemli bir pay alıyor. Bu ülkeye tedarik sanayi ihracatımız 66,5 milyon dolar düzeyinde yer alırken, binek otomobillerdeki ihracatı tutarı ise 43 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.