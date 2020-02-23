OİB’den İspanya’ya otomotiv ticaret heyeti

23 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - OİB’in 17-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve şimdiye kadarki en geniş katılıma sahip heyet gezisine, Türk otomotiv sektörünü temsilen 20 firma katıldı. Türk otomotiv heyetinin İspanyol firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdiği organizasyonla yeni iş birliklerinin başlatılması hedefleniyor. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OİB Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Şenyurt ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar’ın da katıldığı heyet gezisinde, firmalar olarak Telsama Metal, Oskim, Temel Conta, Haksan, Ferra Filtre, Güneybağlılar Oto Yedek Parça, Ümit Yedek Parça, Sısmak, Royal Conta, Demisas Döküm, Seger Ses, Asaş, Suptek, Hann Filtre, Rotasyon, Özden, Bauteq, Akkaya, Sega Filtre ve Belgin Madeni Yağ yer aldı.

“İspanya’nın otomotiv ihracatımızdaki payı yüzde 5,5”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Avrupa’nın önemli otomotiv üreticilerinden olan İspanya’nın, 1,5 milyon adedin üzerindeki motorlu araçlar pazarı ile aynı zamanda önemli bir potansiyel barındırdığına dikkat çekti. Türkiye’nin otomotiv ihracatından yüzde 5,5 pay alan İspanya’ya, yılda 1,7 milyar dolar düzeyinde otomotiv ihracatı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Baran Çelik, “OİB olarak düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetinin bu rakamı artırma yönünde önemli iş birliği fırsatı yaratacağına inanıyoruz” dedi. Baran Çelik, Türkiye’nin İspanya’ya yönelik otomotiv ihracatında binek otomobillerin 952 milyon dolar ile en büyük paya sahip olduğunu söyledi. Çelik, tedarik sanayinin İspanya’ya olan ihracattan 369 milyon dolar pay aldığını, bu ürün grubunu da 156 milyon dolar ile Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar, 96 milyon dolar ile Çekiciler ve 87 milyon dolar ile Otobüs-Midibüs-Minibüslerin takip ettiğini söyledi.

İspanya, Avrupa’nın en büyük üreticilerinden biri

İspanya, 2,8 milyon adetlik motorlu araç üretimi ile Avrupa’nın ikinci, dünyanın dokuzuncu büyük otomotiv üreticisi durumunda bulunurken, 1,5 milyon adedin üzerindeki motorlu araçlar pazarı ile de önemli bir potansiyel barındırıyor. Türkiye’nin hemen önünde yer alarak Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi olan İspanya, binek otomobillerde de Almanya’nın ardından Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi olmayı sürdürüyor. İspanya’da dünyanın önde gelen otomotiv şirketleri de üretim gerçekleştiriyor. Avrupa’nın büyük otomotiv ithalatçılarından olan İspanya’nın yıllık ithalatı 47 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. En önemli ithalat kalemini 22,2 milyar dolar ile binek otomobiller oluştururken, tedarik sanayi ithalatı da 17,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşiyor. Ülkenin otomotiv ithalatında ise Almanya’nın payı yüzde 25’ten fazla olurken, Fransa da ülke ithalatında önemli paya sahip durumda. İspanya’nın otomotiv ithalatı yaptığı diğer ülkeler arasında İtalya, Japonya, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Portekiz, Polonya, Kore Cumhuriyeti ve Slovakya yer alıyor. Türkiye, 2018 yılı itibariyle İspanya’nın otomotiv ithalatında 7’nci sırada yer alıyor. Ayrıca İspanya’nın otobüs ithalatında ikinci, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ithalatında da üçüncü sırada bulunuyor.