Okullarda eğitimi verilen alanlar sektörle birlikte dizayn edilecek
Taraflar arasında imzalanan ‘Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği’ protokolü kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimleri teşvik edilirken, okullarda eğitimi verilen alanlar da sektörle birlikte dizayn edilecek. Hedef, mezun öğrencilerin de niteliğinin artırılarak iş hayatına hazırlanmaları.
BURSA (DÜNYA) - Bursa Valiliği, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) arasında yapılan ‘Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği’ protokolü, MEB tarafından “Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları” kapsamına alınan OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, tarafların katılımıyla imzalandı.
Okulda gerçekleşen protokol törenine; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu katıldı.
Protokol kapsamında; Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimlerini teşvik etmeyi, okullarda eğitimi verilen alanları sektörle birlikte dizayn etmeyi ve mezun öğrencilerin niteliğini artırarak iş hayatına hazırlanmalarını sağlamayı amaçlıyor.