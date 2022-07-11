Opel, global kararları Türkiye’ye danışacak

AYSEL YÜCEL

Opel’in yeni CEO’su Florian Huettl, göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında bir basın toplantısı da düzenleyen Huettl, Türkiye’ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi Almanya ve Birleşik Krallık ile birlikte üç ana pazarlarından biri yaptıklarını açıklayan Huettl, “Türkiye artık kararlarımızı alırken danıştığımız ve dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuz bir ülke” dedi.

Alman Opel, hızlı büyüdüğü Türkiye’yi, globalde 5. büyük pazarı yapma hedefine bu yıl ulaştı. Türkiye’nin marka için önemine vurgu yapan Opel CEO’su Florian Huettl, “Türkiye bizim için sadece satış rakamlarıyla önem taşımıyor. Üç ana pazarımızından biri olarak Türkiye’de müşterilerden aldığımız geri bildirimler, uzun vadeli hedeflerimiz açısından çok önemli. Türkiye’deki ekibimiz ve müşterimiz çok önemli. Kararlarımızı alırken, Türkiye'yi aynı Almanya’yı ve Birleşik Krallığı dinlediğimiz gibi dinliyoruz. Türkiye, gelecekte nerede olmak istediğimize karar vermemize yardımcı oluyor. Tabii ki Almanya ile hali hazırda çalışıyoruz. Birleşik Krallık’ı birçok kez ziyaret ettim zaten. Ama Türkiye, nerede olduğumuzu görmek adına çok önemli ziyaretti. Doğru çözümleri Türk müşterilere sunabilmek oldukça değerli” açıklamasını yaptı.

2024’te her modelin elektriklisi olacak

Elektrikli araçlar konusunda önemli açıklamalarda bulunan Huettl, şöyle devam etti: “Bugün elektrikli dönüşüme baktığınız zaman çok açık bir şekilde söyleyebilirim ki; Opel markası bu dönüşümün öncülerinden biri olarak çok önemli bir rol üstlenecek. Hali hazırda elektrifikasyon konusunda çok ciddi adımlar atmış durumdayız. Şu anda 12 farklı elektrikli modelimizin yanı sıra yüzde 100 elektrikli ticari araç modellerimizle de öncü rol üstleniyoruz. 2024 yılında tüm Opel modellerinin bir elektrikli versiyonu olacak ve 2028 için hedefimiz Avrupa’da Opel’in tamamen elektrikli modellerle satışa sunulacak bir konumda olması. Türkiye de bizim bu gelişimde ön planda tuttuğumuz ülkelerden biri. Elektrikli modellerimiz de bu hedefler çerçevesinde Türkiye pazarındaki yerini alacak.”

Insignia’da SUV sinyali

Opel CEO’su Florian Huettl, Insignia modelinin geleceğine yönelik soruya ise şu yanıtı verdi: “Insignia yıllardır başarılı olmuş bir modelimiz. Insignia’nın bir geleceği olacak. Aracın gelecekteki hali nasıl olacak onu söyleyemiyorum tabii ki. Bugün biz bu D segmenti modellerinin ne şekilde olacağına bakıyoruz. Klasik sedan gövdenin yerini bir yandan SUV tarzı sunan araçlar almaya başladı. Pazar trendi böyle gibi görünüyor. Türkiye’de yine bunu görüyoruz; klasik sedan tarzı açısından çok önemli bir pazar ama burada bile bir düşüş var. Türkiye’de de müşteriler SUV’lara geçiş yapıyor. Müşteri ihtiyacını anlayıp tercihlerimizi şekillendiriyoruz. Bunu yaparken de Türkiye’deki trendleri dikkate alıyoruz. Aynen Almanya’da ve Britanya’da trendleri dikkate aldığımız gibi.”