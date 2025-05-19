Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç: Türkiye otomotiv pazarı 1,2 milyonu aşabilir, bu sene de rekor gelebilir

Opel, 2025 yılının ilk dört ayında hem toplam satışlarını hem de pazar payını artırarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, düzenlediği basın toplantısında ocak-nisan dönemi verilerini paylaşarak, markanın 2025 hedeflerini açıkladı.

Yantaç’ın verdiği bilgilere göre Opel, yılın ilk dört ayında toplam 21 bin 226 adet araç satarak yüzde 5,6’lık pazar payına ulaştı. Hafif ticari araç segmentinde ise 7 bin 750 adetlik satışla yüzde 10,7’lik pazar payı elde eden marka, bu segmentte üçüncü sıraya yerleşti.

Geçen yıl aynı dönemde hafif ticaride 3 bin 637 adet satış yaptıklarını hatırlatan Yantaç, “Bu yıl aynı dönemde iki kat satışla büyük bir başarı elde ettik. Pazarın en son giren markasıyken ilk 3’e girmemiz bizim için çok önemli bir gelişme” dedi.

“C-SUV büyüyor, B-SUV küçülüyor”

Yantaç, özellikle C-SUV segmentindeki büyümeye dikkat çekerek, Opel’in bu büyümenin de üzerinde bir performans sergilediğini söyledi. Öte yandan B-SUV segmentinde düşüş yaşandığını, bunun da yüksek ÖTV matrahı nedeniyle müşterilerin premium fiyat diliminin altındaki modelleri tercih etmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Binek araç tarafında ise bir model eksik olmalarına rağmen sadece bin adetlik bir kayıp yaşadıklarını belirten Yantaç, yeni gelecek Frontera modeliyle bu açığın kapanacağını ve büyümenin süreceğini kaydetti.

“70 bin üzeri satış hedefliyoruz”

Opel’in 2025 yılı hedeflerini de paylaşan Yantaç, Türkiye otomotiv pazarının 1,2 milyon ve üzeri seviyelerde kapanmasını beklediklerini vurguladı. “Aslında son 1-1,5 aydır bu öngörüye sahibiz, sadece nisan verilerine bağlı bir değerlendirme değil. 5 yıl üst üste rekor gelebilir” diyen Yantaç, Opel’in yıl sonunda 70 binin üzerinde satış gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Yeni Opel Frontera’nın katkısıyla pazar payının yüzde 6 ve üzerine çıkabileceğini dile getiren Yantaç, “Bulunduğumuz marka sıralamasını korumak istiyoruz” diye konuştu.

Elektrikli ve SUV hedefleri

Elektrikli araç pazarında 120 bin adetlik toplam satış beklendiğini söyleyen Yantaç, Opel’in bu alanda 25 bin adetlik düşük emisyonlu (elektrikli ve hibrit) araç satışı hedeflediğini açıkladı. Opel, SUV segmentinde ise 26 bin adetlik satışla toplam hedefin yüzde 40’ını bu segmentten gerçekleştirmeyi planlıyor.