Opel satışları ne durumda, 2025 hedefleri neler? Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç açıkladı

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, bir basın toplantısıyla Opel'in 2024 sonuçlarını değerlendirdi, geleceğe ilişkin öngörülerde bulundu.

Stellantis Türkiye olarak 2024'e sektöre herkesten farklı olarak, çok pozitif bakarak girdiklerini dile getiren Yantaç, rekor kıran birinci çeyrek sonrasında nisanla beraber seçimlerin gerçekleşmesi sonrasında hem ekonomik anlamda hem de otomotiv sektöründe kısmi bir yavaşlama olduğunu söyledi.

Yantaç, Opel Türkiye olarak geçen yıl kendilerine yaklaşık 70 bin adetlik üst hedef koyup yaklaşık yüzde 6'lık pazar payı hedeflediklerini belirtti.

Birinci çeyrekle beraber senenin hem sektör hem de Opel için iyi başladığını anlatan Yantaç, şöyle konuştu:

* Opel olarak biz burada tedarik anlamında doğru planlamayla beraber araç tedarikini sağladık ve satışlarımızı gerçekleştirdik. Daha sonra temmuz ayıyla özellikle portföyümüze yeni Movano aracımızın katılımıyla ticari ve binek araçlardaki taleplerimizin de yani tedarik sıkıntılarında çözülmesiyle beraber ağustostan sonra kademe kademe hep yüzde 5,5 ve üzeri pazar paylarını almaya devam ettik.

* Geçen sene başında 70 bin adet bandını buluruz dedik ama çok güvendiğimiz iki modelimizin lansmanının gecikmesini doğrusu öngörmemiştik. Bu lansmanlardan biri bugün satışa sunduğumuz yeni Grandland modelimiz, diğeri ise bu sene ilkbahar döneminde satışına başlayacağımız yeni Frontera.

* Geçen sene bir de hedeflediğimiz adette Vivaro Van City modelini de neredeyse hiç alamayınca, sene başında kendimize koyduğumuz hedeften sadece 7-8 bin adet saparak yılı 62 bin adetin üstünde bir satışla toplamda yedinci sırada tamamladık.

'Türkiye en çok Opel satılan üçüncü ülke oldu'

Opel Türkiye Genel Müdürü Yantaç, 2024'ün marka açısından hem ulusal hem global kapsamda çok önemli kazanımlar elde edilen bir yıl olduğuna işaret ederek, ticari araçta Opel Türkiye tarihinin en iyi ve rekor pazar payını ve adedini elde ederek tamamladıklarını ve yaklaşık yüzde 6,7'lik pazar payı elde edip tarihlerinin en iyi sonucuna imza attıklarını dile getirdi.

Bunda, yenilenen ticari araç gamları içinde yeni Movano ve Combo Elektrik gibi modelleri pazara sunmalarının da etkisi olduğuna dikkati çeken Yantaç, şöyle devam etti:

* Globalde ise geçen yıl gösterdiğimiz performansla globalde Almanya ve İngiltere'den sonra en çok Opel satılan üçüncü ülke olma başarısını gösterdik. Bunu iki yıl üst üste başardık aslında. Opel'in de Türkiye'de ne kadar güçlü bir marka olduğunu tekrardan globaldeki sonuçlarımızla beraber kanıtlamış olduk.

* Yabancı dilde 'home country' yani ana ülke kavramını aslında ne kadar hak ettiğimizi bu yıl da gösterdik. Pazar payı olarak da ikinci kapadık. Bu da büyük bir başarı. Almanya'dan sonra globalde en yüksek pazar payına sahip ikinci ülke olduk. Şunu da söylemem gerek ki global Opel satışlarının yüzde 10'u Türkiye'de gerçekleşti.

Opel'in 2025'teki pazar hedefini açıkladı

Yantaç, 2025 öngörülerine değinerek Türkiye'de pazarın bundan sonra çok anormal bir durum olmadığı sürece 1 milyon bandının altına inmeyeceğini hatta bu yıl 1 milyon 150 bin adetleri göreceğini düşündüklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

* Fakat şunun da altını çizmek isterim. Türkiye'de halen 1000 kişi başına düşen araç sayısına baktığımızda halen pazar yüksek potansiyele sahip, bir de pazarımıza son 2-3 senede giren yeni markaları da dahil edersek aslında başka bir öngörü daha karşımıza çıkıyor. Bu nedenle son iki yılda yaşanan üst üste rekorun devamı da gelebilir yani önümüzdeki 2-3 sene daha bu trendin devam ederek, pazarın her sene üstüne koyarak rekor kırmasını da bekleyebiliriz.

Yantaç, Opel olarak 2025'te, pazar beklentisinin böyle olduğu bir dönemde yine yaklaşık 70 bin adet satış yapmayı, yaklaşık yüzde 5,5 ve üzeri pazar payı elde etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bu hedefin yaklaşık 20 bin adet ve biraz üstünü ticari araç, kalanın da binek otomobil satışı oluşturacağını hedeflediklerine dikkat çeken Yantaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

* 2025'te hafif ticari araçlara dair iddiamız ilk üçte tamamlayacağımız bir yıl olacağına inanıyorum. Her üç Opel satışından biri hafif ticari araç olacaktır 2025 yılında ve en kıymetli noktalardan biri D segmentinde 2025 ile birlikte lokal üretime geçiyoruz Vivaro ile birlikte. Yıl içerisinde Zafira da artık Türkiye'de üretilecek olup, lokal üretime geçecektir. D segmentte yakın zamanda Vivaro aracımız başlıyor.

Yantaç, binek araçta SUV dendiğinde en ön plana çıkan markalardan biri olmak istediklerine vurgu yaptı.

Özellikle bu sene hedefledikleri satışların neredeyse yarıya yakınını (yüzde 45'inin) SUV modellerinden gelmesini beklediklerini aktaran Yantaç, şunları söyledi:

* Toplamda satacağımız her iki araçtan biri SUV olacak. SUV'daki hedefimiz ilk 5'te olarak devam etmek ve asıl en önemli nokta artık binek satışlarımızla yüzde 67'lik bir pay diyerek ki bu her 3 satıştan 2'si anlamına geliyor, binek araçta SUV dendiğinde en ön plana çıkan markalardan biri olmak istiyoruz. Yeni Grandland de bu sene kalkacağımız SUV atağının oyuna giren ilk yeni oyuncusu olacak. Elektrikli tarafında da bu yeni modellerimizin büyük katkısı olacak.

Yantaç, geçen yıl yaklaşık 2 bin 600 adet elektrikli Opel satışı gerçekleştirerek, geçen yıl satışlarının yaklaşık yüzde 4,2'sini bu kategorinin oluşturduğunu söyledi.

2025'teki elektrikli araç satış hedeflerine değinen Yantaç, şunları kaydetti:

* 5 bin 500 adet elektrikli satışı hedeflerken toplam satışlarımızın yüzde 8'ini oluşturmasını hedefliyoruz ki aslında her anlamda yeni modellerle elektrikli de hedefi ikiye katlamak istediğimizi belirtmek isterim. Bu katlanarak büyüme hedefinde ise satışa sunduğumuz Grandland Elektrik'in katkısı kadar bu sene içinde satışa sunacağımız Frontera Elektrik ve Zafira Elektrik modellerinin de katkısı olacak elbette.

* Bu noktada gelecek sene Opel markalı yeni enerjili ve düşük emisyonlu hibrit ve elektrikli model versiyonlarının tamamının toplam satış hedefimiz içindeki payının ise yüzde 35 olmasını öngörüyoruz. Yani yaklaşık olarak 25 bin adet araç elektrikli ve hibrit model satışımız olacak diyebiliriz. Tabii bunu söylerken bir noktayı da atlamak istemiyorum, Opel olarak 2025 yılı itibarıyla ve yeni Grandland ile beraber hibrit araç satışına da başlamış bulunuyoruz. 2025'te ise elektrikli araç pazarının 120 bin adetleri bulmasını da beklediğimizi söyleyebilirim, bu pazarda yaklaşık yüzde 20 büyüme bekliyoruz.

Opel ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilenir?

Yiğit Yantaç, engelli muafiyetli satışlarla ilgili yapılan ÖTV düzenlemesine ilişkin markanın nasıl etkileneceğine dair soruya ilişkin, şu yanıtı verdi:

* Engelli muafiyeti alanında bizim uygunluğumuz zaten sınırlıydı, bu nedenle bizi çok etkileyen bir durum söz konusu değil ama diğer taraftan alınan kararla yerli üretimin desteklenmesini önemli buluyoruz. 62 binlik bir satış içerisinde bizim toplam satışlarımızın ortalama yüzde 10'u ÖTV muaf gibi gözüküyordu. Yani 6-7 bin adetten bahsediyoruz.

* 2024'te ÖTV muafiyetle araç alımı 200 bin civarı gözüküyor. Bu da yaklaşık bizim sattığımız adetin yüzde 3,5-4'lük bir payını oluşturuyor. Bu pay aslında diğer modellerimiz de özellikle yeni gelen ürün gamımızla kapatılmayacak bir fark değil. Hizmet kalitemizi artırarak ÖTV muafiyet satışlarındaki kaybımızı rahatlıkla minimize edip tekrardan 70 bin ve üzeri bir adede çıkabileceğimize inanıyoruz.