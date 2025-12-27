Opel ve Citroen öngörülerini açıkladı: 2026 otomotiv pazarı beklentileri neler?

Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç ve Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2026 öngörülerini paylaştı.

Türkiye otomotiv pazarının bu yıl güçlü bir performans sergileyerek rekora doğru ilerlediğini belirten Yantaç, 2023'te, pazarın üst üste beş yıl rekor kıracağı yönünde bir öngörüleri olduğunu ve 2025'in de bu öngörüyü destekleyen bir seyir izlediğini söyledi.

Yıl sonunda toplam pazarın 1 milyon 350 bin adet seviyesini aşmasını beklediklerini aktaran Yantaç, bunun 2024'te gerçekleşen 1 milyon 238 bin adetlik satışın da üzerine çıkılması anlamına geldiğini kaydetti.

Yantaç, "2025 yılı başında pazarın geçtiğimiz yılın üzerine çıkacağını öngördüğümüzden bahsetmiştik. Bugün gelinen noktada bu öngörüyü doğru yapan markalardan biri olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Önümüzdeki yıl dahil olmak üzere 2-3 yıl boyunca Türkiye otomotiv pazarındaki büyüme eğiliminin devam edeceğini ve her yıl yeni rekorların kırılacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla 2026 yılı için de öngörümüz bu çerçevede pozitif ve 1,3 milyon ile 1,4 milyon arasında bir beklentimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'2026 için öngörümüz 1,3 milyon adetlik pazar'

Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran da Türkiye otomotiv pazarının son üç yılda olduğu gibi 2025 boyunca güçlü görünümünü koruduğuna işaret ederek, toplam pazarın yılı 1 milyon 350 bin adetle rekor seviyede kapatmasını beklediklerini dile getirdi.

Duran, binek araçlarda büyümenin yüzde 11, hafif ticari araçlarda ise yaklaşık yüzde 7 olarak gerçekleştiğini aktararak, "2026 için öngörümüz 1,3 milyon adetlik bir pazar. Bu çerçevede özellikle hafif ticari tarafta ürün yenilenmeleri ve rekabet dinamikleriyle desteklenen canlı bir talep yapısı öngörüyoruz" dedi.

2025'in marka için tarihi bir yıl olduğunu kaydeden Duran, ocak-kasım döneminde 60 bin 727 adetlik satış ve yüzde 5,2 pazar payı ile bu yılın markanın Türkiye'de şimdiye kadarki en güçlü performanslarından biri olarak öne çıktığını bildirdi.

Bora Duran, Türkiye'de elektrikli araç satışlarının 2025'te çok hızlı bir büyüme yakaladığını ve yıl içinde 164 bin 665 adet seviyesine ulaştığını söyledi.

Duran, bunun binek araç satışlarının yüzde 17,6'sına denk geldiğini ve geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 8'lik bir artış anlamına geldiğini aktardı.

ÖTV avantajlarının, altyapıdaki genişlemenin ve pazara giren yeni oyuncuların bu büyümeyi desteklediğini vurgulayan Duran, "Citroen olarak elektrikli araçlarda pazarın 4'üncü büyük markasıyız. Yeni C3 ve C3 Aircross'un tamamen elektrikli versiyonlarıyla oldukça güçlü bir talep gördük, C-SUV segmentindeki yeni elektrikli C5 Aircross'un da bu ivmeyi daha ileri taşımasını bekliyoruz. Türkiye'nin genç demografik yapısı da elektrikli araçlara geçişte önemli bir avantaj sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.