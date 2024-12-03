Opel'den aralık ayı için sıfır faizli kredi kampanyası!

Opel Türkiye, yılın son ayında binek otomobil, SUV ve hafif ticari araç modellerindeki kampanyalarını duyurdu.

Opel'in en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Opel Corsa, aralık ayı boyunca 150 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle kullanıcıları bekliyor. Opel Astra, aynı koşullarla sunulan cesur ve yalın tasarımıyla öne çıkıyor.

Crossland, Mokka ve Grandland kredi kampanyaları

SUV modellerde de avantajlı fırsatlar devam ediyor. Opel Crossland, 150 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla satışa sunulurken, markanın modern tasarımı ve dijital kokpitiyle dikkat çeken modeli Opel Mokka, benzer kredi olanaklarıyla bayilerdeki yerini alıyor.

Opel'in SUV segmentindeki amiral gemisi Grandland, 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor.

Tam elektrikli modellerde Opel, Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modellerini 250 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla kullanıcılara sunuyor.