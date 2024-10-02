Opel'den ekim ayına özel kampanyalar

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel Corsa, 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla sunuluyor.

Opel Astra,'da 150 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Opel'in SUV modellerinden Crossland, 150 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle ile satışa sunuluyor.

Mokka'da 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Opel Grandland 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile Opel bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

Elektrikli modellerde fiyatlar nasıl?

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Astra Elektrik, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor.

Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.