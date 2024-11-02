Opel'den kasım ayına özel 12 ay vadeli faizsiz kampanyalar!

Opel, binek ve hafif ticari araç modellerinde kasım ayına özel kampanya başlattı.

Opel Corsa, 150 bin lira için 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Markanın Astra modeli de 150 bin lira için aynı vade ve faiz oranıyla müşterilerini bekliyor.

SUV segmentinde yer alan Crossland ve Mokka modellerinde ise 150 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sağlanıyor. Opel Grandland ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizle alıcılarını bekliyor.

Opel'in elektrikli araçları

Opel'in tamamen elektrikli modellerine yönelik kampanya kapsamında, yeni Corsa Elektrik ve Mokka Elektrik modellerinde 250 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçenekleri bulunuyor. Astra Elektrik için de aynı kredi koşulları sunulurken, Corsa Elektrik GS, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ultimate donanım seviyesinde satışa çıkarılıyor.

Opel Zafira, Combo, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Movano'daki kampanyalar

Hafif ticari araç kategorisinde ise Zafira, Combo, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Movano modellerinde 1 milyon liraya varan kredi seçenekleri sunuluyor. Örneğin, Zafira modeli 250 bin lira için 12 ay vade ve sıfır faizle veya 700 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizle alınabiliyor. Movano'da ise 350 bin lira için sıfır faizli kredi veya 1 milyon lira için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranı sunuluyor.

Opel'in kasım ayı kampanyasına ek olarak, çevrim içi rezervasyonlara özel fiyat avantajları ve KOBİ'lere yönelik özel teklifler de bulunuyor.