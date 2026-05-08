Orta Doğu krizi Toyota'ya 4,2 milyar dolara mal olacak

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, Orta Doğu’daki savaşın şirket bilançosu üzerindeki baskısını açıkladı. Japon otomotiv devi, yükselen emtia maliyetleri ve bölgedeki satış kayıpları nedeniyle 2026 mali yılında net kârının yüzde 22 düşmesini beklediğini duyurdu.

4,2 milyar dolarlık maliyet

Şirket, savaşın etkisinin yaklaşık 670 milyar yenlik (4,2 milyar dolar) ek maliyet oluşturacağını bildirdi. Toyota yönetimi, özellikle alüminyum ve lastik gibi üretim girdilerindeki fiyat artışlarının maliyetleri ciddi şekilde yükselttiğini belirtti.

Toyota Muhasebe Grup Başkanı Takanori Azuma, şirketin söz konusu olumsuz etkinin tamamını telafi etmesinin mümkün görünmediğini söyledi.

ABD tarifeleri de baskıyı artırdı

Toyota, Orta Doğu’daki çatışmaların yanı sıra ABD tarifelerinin de şirket üzerinde büyük yük oluşturduğunu açıkladı. Şirket, tarifeler nedeniyle yaklaşık 1,4 trilyon yenlik ek maliyetle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Buna rağmen Toyota, mart ayında sona eren 12 aylık dönemde 3,8 trilyon yen net kâr elde ederek önceki beklentilerin üzerinde performans gösterdi.

Hibrit satışlarında rekor hedef

Toyota, hibrit araçlara yönelik güçlü talebin etkisiyle mali yılda toplam 10,5 milyon araç satarak rekor kırdı. Şirket, yeni dönemde hibrit araç satışlarının ilk kez 5 milyon adedi aşmasını bekliyor.

Yükselen petrol fiyatlarının elektrikli ve plug-in hibrit araçlara ilgiyi artırdığı belirtilirken, Toyota’nın elektrikli araç satışlarında da son aylarda belirgin ivme yakaladığı ifade edildi.

Orta Doğu satışları sert geriledi

Toyota’nın önemli pazarlarından biri olan Orta Doğu’da ise savaşın etkileri satış rakamlarına doğrudan yansıdı. Şirketin bölgedeki araç satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 düşüşle 33 bin 919 adede geriledi.

Finansal sonuçların ardından Toyota hisseleri Tokyo Borsası’nda yüzde 1,9 değer kaybetti. Şirket hisseleri yıl başından bu yana toplam yüzde 13 düşüş gösterdi.