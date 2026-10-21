Ortimobil, yerli elektrikli araçlarla satışı büyütüyor
Mersin’de 12 bin metrekarelik üretim tesisinde, yüzde 100 yerli sermaye ile elektrikli araçlar geliştiren Ortimobil, farklı kullanım alanlarına yönelik geniş ürün gamı ve Türkiye genelinde büyüyen satış ağıyla elektrikli mobilite pazarındaki varlığını, katma değerle güçlendirmeye devam ediyor.
Mersin-Tarsus 2. OSB'de üretim yapan Ortimobil, elektrikli golften hizmet araçlarına ve binek otomobillere kadar farklı ihtiyaçlara yönelik modeller geliştiriyor. Şirketin ürün gamında 2, 4 ve 6 kişilik elektrikli araçların yanı sıra kargo taşıyıcıları, ambulanslar, askeri hizmet araçları, minivan ve cabrio modeller bulunuyor. Ortimobil imzalı araçlar; catering, sağlık, turizm işletmeleri ve askeri tesisler gibi farklı alanlarda kullanılıyor. Elektrikli araç teknolojisindeki gelişmeler doğrultusunda ürün gamını genişleten Ortimobil, şehir içi kullanıma yönelik binek modelleriyle de pazarda güçlenmeyi hedefliyor.
Ortimobil Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, binek araç ürünleri arasında O-Mobil ve Alexa modellerinin bulunduğunu, iki kapılı ve dört kişilik olarak tasarlanan O-Mobil’in, 88 km/s maksimum hıza ulaşırken, 145 ve 205 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneği sunduğu bilgisin verdi. Araçta; LifeGo4 akü teknolojisine sahip modelde klima ve geri görüş kamerası gibi donanımların da yer aldığını belirten Akyürek, “Daha önce piyasaya sunduğumuz Alexa ise dört kişilik yapısıyla şehir içi kullanıma yönelik geliştirildi. Yaklaşık 100 kilometre menzil sunan araç, 6-8 saatte tam şarj olabiliyor ve maksimum 70 km/s hıza ulaşabiliyor” dedi.
“Akaryakıt maliyetleri gündeme taşıyor”
Benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın, araç sahiplerinin yalnızca satın alma bedeline değil, 100 kilometrelik kullanım maliyetine de daha fazla odaklanmasına neden olduğuna değinen Gökmen Akyürek, konuya ilişkin şu tespitlerini paylaştı: “Elektrikli araçlarda enerji maliyetinin yanı sıra daha sade mekanik yapı da kullanım giderleri açısından farklılık yaratıyor. Motor yağı ve yağ filtresi değişimi gibi bazı bakım kalemlerinin bulunmaması ve uygun altyapıya sahip kullanıcılar için evde şarj imkânı, elektrikli araçların öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Özellikle günlük şehir içi kullanımda ve yüksek kilometre yapan işletme filolarında kilometre başına maliyet hesabı daha belirleyici hale gelirken, elektrikli mobiliteye yönelik ilgi de bu doğrultuda artıyor.”
Elektrikli araçlara yönelik artan ilgiyle birlikte Ortimobil’in de Türkiye genelindeki satış ağını genişlettiğine dikkat çeken Gökmen Akyürek; bugün itibarıyla İstanbul, Samsun, Kayseri, Aydın, Mersin, Konya, Denizli, Kahramanmaraş, Bodrum ve Trabzon gibi farklı şehirlerde satış noktalarının bulunduğunu iletti.
Gökmen Akyürek; genişleyen bayi ve satış ağları sayesinde elektrikli araç modellerini Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kullanıcılarla buluşturduklarını, üretim güçlerini satış ağlarıyla destekleyerek elektrikli mobilite alanındaki marka bilinirliklerini artırma hedeflerinin bulunduğunu bildirdi. Akyürek, sözlerini şöyle tamamladı: “Yerli üretim gücümüz, genişleyen ürün gamımız ve Türkiye genelinde büyüyen satış ağımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026 yılı sonunda belirlediğimiz satış hedefimize neredeyse ulaşmış durumdayız. Mersin’de ürettiğimiz elektrikli araçları farklı şehirlerdeki kullanıcılarla buluştururken, binek otomobillerden hizmet araçlarına kadar uzanan ürün çeşitliliğimizle elektrikli mobilite alanındaki faaliyetlerimizi büyütmeye devam ediyoruz.”