Google Haberler

Ortimobil, yerli elektrikli araçlarla satışı büyütüyor

Mersin’de 12 bin metrekarelik üretim tesisinde, yüzde 100 yerli sermaye ile elektrikli araçlar geliştiren Ortimobil, farklı kullanım alanlarına yönelik geniş ürün gamı ve Türkiye genelinde büyüyen satış ağıyla elektrikli mobilite pazarındaki varlığını, katma değerle güçlendirmeye devam ediyor.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ortimobil, yerli elektrikli araçlarla satışı büyütüyor

Mersin-Tarsus 2. OS­B'de üretim yapan Or­timobil, elektrikli gol­ften hizmet araçlarına ve binek otomobillere kadar farklı ihti­yaçlara yönelik modeller gelişti­riyor. Şirketin ürün gamında 2, 4 ve 6 kişilik elektrikli araçların yanı sıra kargo taşıyıcıları, am­bulanslar, askeri hizmet araç­ları, minivan ve cabrio model­ler bulunuyor. Ortimobil imzalı araçlar; catering, sağlık, turizm işletmeleri ve askeri tesisler gi­bi farklı alanlarda kullanılıyor. Elektrikli araç teknolojisindeki gelişmeler doğrultusunda ürün gamını genişleten Ortimobil, şe­hir içi kullanıma yönelik binek modelleriyle de pazarda güçlen­meyi hedefliyor.

Ortimobil Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, binek araç ürünleri arasında O-Mo­bil ve Alexa modellerinin bulun­duğunu, iki kapılı ve dört kişilik olarak tasarlanan O-Mobil’in, 88 km/s maksimum hıza ulaşır­ken, 145 ve 205 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneği sunduğu bilgisin verdi. Araçta; LifeGo4 akü teknolojisine sahip modelde klima ve geri görüş ka­merası gibi donanımların da yer aldığını belirten Akyürek, “Da­ha önce piyasaya sunduğumuz Alexa ise dört kişilik yapısıyla şehir içi kullanıma yönelik ge­liştirildi. Yaklaşık 100 kilomet­re menzil sunan araç, 6-8 saatte tam şarj olabiliyor ve maksimum 70 km/s hıza ulaşabiliyor” dedi.

“Akaryakıt maliyetleri gündeme taşıyor”

Benzin ve motorin fiyatların­daki artışın, araç sahiplerinin yalnızca satın alma bedeline de­ğil, 100 kilometrelik kullanım maliyetine de daha fazla odak­lanmasına neden olduğuna de­ğinen Gökmen Akyürek, konu­ya ilişkin şu tespitlerini paylaştı: “Elektrikli araçlarda enerji ma­liyetinin yanı sıra daha sade me­kanik yapı da kullanım giderle­ri açısından farklılık yaratıyor. Motor yağı ve yağ filtresi değişi­mi gibi bazı bakım kalemlerinin bulunmaması ve uygun altyapı­ya sahip kullanıcılar için evde şarj imkânı, elektrikli araçların öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Özellikle günlük şehir içi kullanımda ve yüksek kilomet­re yapan işletme filolarında ki­lometre başına maliyet hesa­bı daha belirleyici hale gelirken, elektrikli mobiliteye yönelik ilgi de bu doğrultuda artıyor.”

Elektrikli araçlara yönelik ar­tan ilgiyle birlikte Ortimobil’in de Türkiye genelindeki satış ağını genişlettiğine dikkat çeken Gök­men Akyürek; bugün itibarıyla İs­tanbul, Samsun, Kayseri, Aydın, Mersin, Konya, Denizli, Kahra­manmaraş, Bodrum ve Trabzon gibi farklı şehirlerde satış nokta­larının bulunduğunu iletti.

Gökmen Akyürek; genişle­yen bayi ve satış ağları sayesin­de elektrikli araç modellerini Türkiye’nin farklı bölgelerinde­ki kullanıcılarla buluşturduk­larını, üretim güçlerini satış ağ­larıyla destekleyerek elektrikli mobilite alanındaki marka bili­nirliklerini artırma hedeflerinin bulunduğunu bildirdi. Akyü­rek, sözlerini şöyle tamamladı: “Yerli üretim gücümüz, genişle­yen ürün gamımız ve Türkiye ge­nelinde büyüyen satış ağımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026 yılı sonunda belirlediği­miz satış hedefimize neredeyse ulaşmış durumdayız. Mersin’de ürettiğimiz elektrikli araçları farklı şehirlerdeki kullanıcılar­la buluştururken, binek otomo­billerden hizmet araçlarına ka­dar uzanan ürün çeşitliliğimizle elektrikli mobilite alanındaki fa­aliyetlerimizi büyütmeye devam ediyoruz.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar