Ortimobil, yerli elektrikli araçlarla satışı büyütüyor

Mersin-Tarsus 2. OS­B'de üretim yapan Or­timobil, elektrikli gol­ften hizmet araçlarına ve binek otomobillere kadar farklı ihti­yaçlara yönelik modeller gelişti­riyor. Şirketin ürün gamında 2, 4 ve 6 kişilik elektrikli araçların yanı sıra kargo taşıyıcıları, am­bulanslar, askeri hizmet araç­ları, minivan ve cabrio model­ler bulunuyor. Ortimobil imzalı araçlar; catering, sağlık, turizm işletmeleri ve askeri tesisler gi­bi farklı alanlarda kullanılıyor. Elektrikli araç teknolojisindeki gelişmeler doğrultusunda ürün gamını genişleten Ortimobil, şe­hir içi kullanıma yönelik binek modelleriyle de pazarda güçlen­meyi hedefliyor.

Ortimobil Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, binek araç ürünleri arasında O-Mo­bil ve Alexa modellerinin bulun­duğunu, iki kapılı ve dört kişilik olarak tasarlanan O-Mobil’in, 88 km/s maksimum hıza ulaşır­ken, 145 ve 205 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneği sunduğu bilgisin verdi. Araçta; LifeGo4 akü teknolojisine sahip modelde klima ve geri görüş ka­merası gibi donanımların da yer aldığını belirten Akyürek, “Da­ha önce piyasaya sunduğumuz Alexa ise dört kişilik yapısıyla şehir içi kullanıma yönelik ge­liştirildi. Yaklaşık 100 kilomet­re menzil sunan araç, 6-8 saatte tam şarj olabiliyor ve maksimum 70 km/s hıza ulaşabiliyor” dedi.

“Akaryakıt maliyetleri gündeme taşıyor”

Benzin ve motorin fiyatların­daki artışın, araç sahiplerinin yalnızca satın alma bedeline de­ğil, 100 kilometrelik kullanım maliyetine de daha fazla odak­lanmasına neden olduğuna de­ğinen Gökmen Akyürek, konu­ya ilişkin şu tespitlerini paylaştı: “Elektrikli araçlarda enerji ma­liyetinin yanı sıra daha sade me­kanik yapı da kullanım giderle­ri açısından farklılık yaratıyor. Motor yağı ve yağ filtresi değişi­mi gibi bazı bakım kalemlerinin bulunmaması ve uygun altyapı­ya sahip kullanıcılar için evde şarj imkânı, elektrikli araçların öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Özellikle günlük şehir içi kullanımda ve yüksek kilomet­re yapan işletme filolarında ki­lometre başına maliyet hesa­bı daha belirleyici hale gelirken, elektrikli mobiliteye yönelik ilgi de bu doğrultuda artıyor.”

Elektrikli araçlara yönelik ar­tan ilgiyle birlikte Ortimobil’in de Türkiye genelindeki satış ağını genişlettiğine dikkat çeken Gök­men Akyürek; bugün itibarıyla İs­tanbul, Samsun, Kayseri, Aydın, Mersin, Konya, Denizli, Kahra­manmaraş, Bodrum ve Trabzon gibi farklı şehirlerde satış nokta­larının bulunduğunu iletti.

Gökmen Akyürek; genişle­yen bayi ve satış ağları sayesin­de elektrikli araç modellerini Türkiye’nin farklı bölgelerinde­ki kullanıcılarla buluşturduk­larını, üretim güçlerini satış ağ­larıyla destekleyerek elektrikli mobilite alanındaki marka bili­nirliklerini artırma hedeflerinin bulunduğunu bildirdi. Akyü­rek, sözlerini şöyle tamamladı: “Yerli üretim gücümüz, genişle­yen ürün gamımız ve Türkiye ge­nelinde büyüyen satış ağımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026 yılı sonunda belirlediği­miz satış hedefimize neredeyse ulaşmış durumdayız. Mersin’de ürettiğimiz elektrikli araçları farklı şehirlerdeki kullanıcılar­la buluştururken, binek otomo­billerden hizmet araçlarına ka­dar uzanan ürün çeşitliliğimizle elektrikli mobilite alanındaki fa­aliyetlerimizi büyütmeye devam ediyoruz.”