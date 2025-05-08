Ortimobil, yerli lüks elektrikli araçta yükselişe geçti

Mersin Tarsus 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MTOSB) 3 bin metrekarelik fabrikada “Ortimobil” markasıyla, lüks elektrikli golf aracı ve hizmet aracı üretimini sürdüren kuruluş, 2, 4 ve 6 kişi kapasiteyle tasarladığı Orti-100B, Orti- 200, Orti- 200B, Orti- 300B, Orti- 100 Cargo ve trafiğe uygunluk belgeli Orti- 100T (Traffic) modelleri ile catering, sağlık ve turizm işletmeleri tarafından tercih ediliyor.

"Önemli markalar bizi tercih etti"

2025 yılına hızlı bir giriş yapan Ortimobil’in, Türkiye’nin pek çok şehrine araç gönderdiğini belirten Gökmen Akyürek, “2022 yılından bu yana elektrikli araç sektöründe varlık gösteriyoruz. 2025 yılında özellikle turizm sektöründeki önemli markalar bizi tercih etti.

Sinpaş Kızılbük Marmaris, D- Maris Bay Marmaris Otel, Antalya’da bulunan Cullinan Belek Otel çok sayıda ortimobil elektrikli hizmet araçları edindi.

Ayrıca Kars Ani Harabeleri'nden, İstanbul Topkapı Sarayı'na; Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Fethiye Ölüdeniz’de bulunan Liberty Otel’e kadar çok geniş bir alanda Ortimobil araçları kullanılıyor. Temiz enerjiyle yakıt tasarrufu sağlaması, diğer araçlara oranla küçük boyutuyla kullanışlı olması, standart donanımında lüks ve konforu bir araya getirmesiyle öne çıkan Ortimobil, gelişimine devam ediyor” dedi.

"Günlük kullanıma uygun"

Ortimobil’in Türkiye elektrikli otomobil piyasasına hızlı giriş yaptığını, yüzde 100 yerli sermayeyle üretilen lüks segment araçlara özellikle bu yıl yoğun talep gösterildiğini ve araçların otel, AVM ve ören yerlerinde kullanıldığına dikkat çeken Gökmen Akyürek, “Ortimobil, havalimanları, belediyeler, üniversiteler, hastaneler, mesire alanları, sit alanları, resmi kurumlar, fabrikalar ve hatta şehir içi yollarda günlük kullanıma uygundur.

Trafiğe uygunluk belgeli Traffic modelimiz yollardaki yerini aldı. Aracımızda çift hız kademesi, ışıklı arka plakalık, cam sileceği, arka ekstra fren LED lamba, acil elektrik kesici buton, reflektör, direksiyon kilidi, sürücü koltuk güvenlik sensörü ve kilitlenebilir torpido bulunuyor” ifadesini kullandı.