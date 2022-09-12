OSD: Otomotiv üretimi ağustosta yüzde 13,3 azaldı

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay otomobil üretimi ise yıllık yüzde 5,1 artışla 59 bin 539 adetten 62 bin 560 adete çıktı.

Otomotiv pazarı yüzde 13,7 düşüşle 52 bin 256 olurken, otomobil pazarı yüzde 21,3 düşüşle 35 bin 230 adette kaldı.

8 aylık dönemde yüzde 2 artış

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam üretim yüzde 2 artarken, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 833 bin 146 adet, otomobil üretimi ise 496 bin 302 adet düzeyinde gerçekleşti.

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 483 bin 285 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 9 oranında azaldı ve 354 bin 543 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 27 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 10 oranında arttı. 2021 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 2, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 azalırken, ağır ticari araç pazarı yüzde 16 arttı.

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 oranında azalırken, otomobil ihracatı ise yüzde 7 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 591 bin 156 adet, otomobil ihracatı ise 339 bin 403 adet düzeyinde gerçekleşti.

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 4, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 19,9 Milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 azalarak 5,6 Milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 4 artarak 5,2 Milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.