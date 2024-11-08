OSD'nin 'Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu

2024 yılı OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. Etkinlikte, OSD üyelerinin kalite anlayışı, teslimat güvenirliği, teknoloji geliştirme yetkinliği ve rekabetçilik kriterlerine göre belirlediği 'Başarı Ödülleri'nin yanı sıra 'Teknoloji ve Yenileşme', 'Sürdürülebilirliğe Katkı' ve 'Doğal Afet Farkındalık ve Süreç Yönetimi Jüri Özel Ödülü' kategorilerindeki ödüller sahiplerini buldu.

Öngörülmesi zor bir 2025 bizi bekliyor

Ana ve tedarik sanayi temsilcileri, otomotiv sanayisinin mevcut performansı ve geleceğe dair hedeflerinin masaya yatırdığı organizasyonda konuşma yapan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, "Sanayimizin iş sonuçları şu an bir önceki yıla benzer seviyede olmakla birlikte, öngörülmesi zor bir 2025 yılı bizleri bekliyor. Sanayimizin, yenilikçi çözümler ve ileri teknolojiye yaptığı yatırımlarla hem ulusal hem de uluslararası platformlarda gücünü kanıtladı. Bu başarının temelinde ana ve tedarik sanayimizin güçlü işbirliği ve ortak hedeflere yönelik uyumlu çalışmaları yatıyor. Bu sinerji, sanayimizin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücünü artırmakta kilit rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Türk otomotiv sektörünün yerli üretim hedefi...

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da Türk otomotiv sektörünün yerli üretim hedefine dikkati çekerek, "Rekabet gücümüzü artırmak için kararlılıkla ilerliyoruz. Sektördeki tüm paydaşların ortak çabası, bu hedefi gerçekleştirmede kritik rol oynamaktadır. Türkiye, güçlü iş birliği ve üretim gücü sayesinde küresel ölçekte daha rekabetçi bir konuma gelecektir. Zorlu bir süreçten geçiyoruz, ancak iş birliğimizle bu dönemin üstesinden geleceğiz. Tedarik sanayimizin güçlenmesi ve üretim kapasitemizin artırılması, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Ödüller

'Tedarik Sanayi Ödülü' almaya hak kazanan firmalar, Arıkan Kriko ve Makina Sanayi AŞ, Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Martur Fompak International, Formfleks Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret AŞ, KNS Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile Nursan Kablo Donanımları Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

'Teknoloji ve Yenileşme Ödülü'ne Büyütech Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ, Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ ile Toyotetsu Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret AŞ, 'Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü'ne de Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ layık görüldü.

'Doğal Afet Farkındalık ve Süreç Yönetimi Ödülü' kategorisinde de Ecoplas Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile Faurecia Polifleks Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ firmaları ödül aldı.