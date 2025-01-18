OSS Başkanı: "Otomotiv sektörünü 2025'te en çok ilgilendiren konu Çinli yatırımcılar olacak"

Otomotiv satış sonrası pazarı özelinde 2024 yılının son çeyreğini bir anket çalışmasıyla değerlendiren Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği Başkanı Ali Özçete, 2024'ü değerlendirdi ve 2025'e dair açıklamalarda bulundu.

Durgunluğun nedeni: Elektrikli araç dönüşümü ve ekonomik kriz

2024'te otomotiv satış sonrası sektöründe çok fazla iniş ve çıkış yaşanmadığını belirten Özçete, sektörün durağan seyrinin temel nedenlerinin elektrikli araç sürecindeki dönüşüm ve global ekonomik kriz olduğunu kaydetti ve ekledi: "Satış rakamlarının geriye gitmesinde krediye erişim zorluklarının yaşanması, nakit akışı dengesizliklerinin artması, enerji ve ham madde maliyetlerindeki artışlar, özellikle dağıtıcı olarak hizmet veren firmalardaki talebin geriye çekilmesi ve kullanıcılar özelinde araç bakım periyotlarının ileri tarihlere ötelenmesi sektör üzerindeki baskıları önemli ölçüde artırdı" değerlendirmesinde bulundu.

2025 yılı satış rakamlarını etkileyecek en belirleyici faktörlerin başında faiz indirimleri konusunun yer aldığını söyleyen Özçete, "2025 yılı itibarıyla faizlerin geriye gitmesi yurt içi piyasada arz-talep dengesini yeniden canlandıracaktır. İhracat kapsamında ise Afrika ülkeleri başta olmak üzere açılacak yeni pazarlar ile birlikte sektörde büyümenin sağlanması önemli hedefler arasında yer alıyor" dedi.

"Sektörü en çok ilgilendiren konu Çinli yatırımcılar olacak"

Özçete, sektörü 2025'te en çok ilgilendiren konulardan birinin özellikle Çinli yatırımcıların Türkiye'ye yapacağı üretime dayalı yatırımların olacağını vurguladı.

Bu durumun istihdama doğrudan katkı sağlayacağına ve 2025 yılı için kendilerine ek bir güvence sağlayacağına işaret eden Özçete, "Bununla birlikte orijinal yedek parça fiyatlarının ciddi derecede yükselmesi kullanıcıları 'aftermarket' pazarına yönlendirerek otomotiv satış sonrası sektörünü ciddi anlamda hareketlendirdi. Yıl içerisinde bu durum sektöre oldukça pozitif yönde katkı sağladı. Ülke olarak küresel ölçekte otomotiv ve otomotiv satış sonrası sektörlerine en çok katkı sağlayan ülkelerden biriyiz. 2025 yılı içinde yeni trendlerin en yakın takipçisi ve öğreticisi olarak 'aftermarket' pazarına yön vermek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

İlk çeyrekte satışlarda artış bekleniyor

OSS anketine göre sektörde 2025'in ilk çeyreğinde 2024'ün ilk çeyreğine kıyasla yurt içi satışlarda dolar bazında yüzde 1,48 artış beklendiği gözlemlendi. OSS üyeleri, geçen yıla kıyasla, bu yıl dolar bazında yurt içi satışlarında ortalama yüzde 9,67 artış bekliyor.

Ankete katılan üyelerin yüzde 42,6'sı ise 2023'e göre istihdamını artırdı. Üyelerin yüzde 36,1'i de söz konusu dönemde istihdamını korudu. 2023'e kıyasla istihdamının azaldığını belirten üye oranı yüzde 21,3 seviyesinde kaldı. Dağıtıcı üyelerin istihdamları üretici üyelere göre daha fazla artış kaydetti.

Sektörün ana problemi: Maliyetlerdeki aşırı artış

Anketin en dikkati çekici bölümlerinden birini de sektördeki problemler oluşturdu. Üyelerin, 2024'ün son çeyreğinde gözlemlediği problemlerin başında yüzde 86,9 ile "maliyetlerdeki aşırı artış" gelirken, "nakit akışında yaşanan problemler" yüzde 50,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Üyelerin yüzde 41'i "iş ve ciro kaybı", yüzde 37,7'si ise "kargo maliyeti ile teslimat problemleri"ni sektör için en büyük dördüncü sıkıntı olarak nitelendirdi. Ankete katılanların yüzde 27,9'u "istihdamda yaşanan problemlere" ve "gümrüklerde yaşanan problemlere" işaret ederken, 2023'te yüzde 14 olan iş ve ciro kaybı 2024'te yüzde 41'e çıkarak dikkati çekti.

Gelecek 3 ayın yatırım planlamaları...

Ankete göre gelecek üç ayda yeni yatırım yapmayı düşünen üyelerin oranı yüzde 26,2 ile bir önceki döneme paralel seyretti. Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 30,8'i yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 22,2'ye geriledi.

Üreticilerin 2024 yılı kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 78,15 olarak gerçekleşti, bu oran 2023'te yüzde 81,62 idi. 2024'ün son çeyreğinde üyelerin üretimi 2023'ün aynı çeyreğine göre yüzde 4,44 artış gösterdi. Geçen yılın son çeyreğinde üyelerin ihracatı ise 2023'ün son çeyreğine göre dolar bazında yüzde 1,3 arttı.