Oto fuarına ‘dijital’ can suyu

Aysel YÜCEL

Türkiye’nin en büyük otomotiv fuarlarından İstanbul Autoshow, 4 yıl aradan sonra dijital olarak geri dönüyor. ‘Mobilite’ temasıyla 14-26 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek fuarda, bu yıl ilk kez hafif ticari araç, motosiklet ve scooter da sergilenecek.

“Fuarların tadı kaçmıştı”

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de otomobil fuarlarına ilgi azalmış, maliyetlerin artması ile fuarlara katılan firma sayısı hızla düşmüştü. Her iki yılda bir yapılan İstanbul Autoshow da 2019 yılında sektördeki kriz gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Bu yıl 17. kez düzenlenecek olan Autoshow 2021 Mobility'nin tanıtım toplantısında konuşan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, otomotiv fuarlarının tüm dünyada şekil değiştirdiğine dikkat çekerek, “Fuarlara katılım giderek azaldı. Bir şekilde tadı kaçtı” dedi.

Pandemiyle birlikte fuarcılıkta yeni bir dönemin başladığına işaret eden Bilaloğlu, dijital ve hibrit modellerin ön plana çıktığını söyledi. Bilaloğlu, pandemiden sonra da bu trendin devam etmesini beklediklerini söyledi. Ali Bilaloğlu, uluslararası ilk büyük dijital fuarı ODD’nin yapacağını vurgulayarak, “Bu boyutta uluslararası dijital bir fuarı şu ana kadar dünyada yapan olmadı. Biz bir ilke imza atmış olacağız. Bizden sonra Münih’te bir fuar olacak. Ancak bu fuar daha az katılımlı, sanal ve fiziki olarak hibrit şekilde yapılacak” dedi.

Bilaloğlu, dünyanın en önemli fuarlarından olan Cenevre Otomobil Fuarı’nın da 2022 yılında konsept ve format değiştirerek yapılacağını aktardı. Tema olarak ‘Mobilite’yi seçme nedenlerini açıklayan Bilaloğlu, “İçerisinde bulunduğumuz süreçte mobilite ve dijitalleşme bildiğiniz gibi hayatımızda çok önemli bir yere sahip oldu. Bu sebeple değişen tüketici alışkanlıkları ve giderek hızla dönüşen teknoloji ile geleceği şekillendirecek olan ‘Mobilite’ kavramı üzerinde durmak ve vurgulamak istedik” diye konuştu.

Herkese açık ve ücretsiz olacak

ODD tarafından düzenlenen ilk dijital Autoshow olma özelliğine sahip olacak organizasyonda katılımcı her marka; sanal gezinti için boyutlandırılmış özel stant alanını tasarlamış durumda. Ziyaretçiler markaların satış temsilcileriyle de canlı olarak görüşebilecek, finansman imkanları hakkında bilgi alabilecek, merchandising ürünlerine ulaşabilecek ve fiziki test sürüşü için rezervasyonlarını planlayabilecekler. Autoshow 2021 Mobility, özel oluşturulan bir altyapı üzerinden tüm cihazlardan takip edilebilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler www.odd. org.tr/autoshow2021 adresinden giriş yaparak bu deneyimi herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymadan yaşayabilecek. Fuar ziyaretçiler için ücretsiz olacak. Fuarın ana destekçisi Castrol olurken, diğer sponsorlar ise Otokoç Otomotiv, Autorola ve Garanti BBVA olarak açıklandı. Fuar kapsamında konferanslar, basın toplantıları ve paneller de olacak. Fuarın basın günü ise 13 Eylül’de yapılacak.

Firma ve ziyaretçi sayısına pozitif katkı

Fuar daha fazla ziyaretçi çekmek için ilk kez ücretsiz olacak. Ali Bilaloğlu, “Bugüne kadar yapılan fiziki fuarları en fazla 600 bin kişi izlerdi. Biz ise fuarı dijital ortama taşıdığımız için 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz” dedi. Fuarın dijital olmasının pek çok avantajı beraberinde getirdiğinin altını çizen Bilaloğlu, en büyük riskin ise teknik alanda olası bir sorun yaşanması olduğunu söyledi.

Bilaloğlu, “Dijital ortamın çökmesi, internet bağlantısının olmaması gibi riskler en büyük korkumuz” dedi. ODD Genel Koordinatörü Hayri Ece, "2017 yılında yapılan yapılan İstanbul Autoshow’a 17 marka katılmıştı. Dijital fuara ise şimdiden 27 markanın katılacağı kesinleşti. Sayı artabilir"dedi.