Otoda bekleyen talep büyük daralmayı önledi

06 Mayıs 2020

AYSEL YÜCEL

İSTANBUL - Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 yılı Nisan ayı perakende satış rakamlarını açıkladı. Türkiye’de otomotiv satışları nisan ayında yüzde 14.6 düşüşle 26 bin 457 adet oldu. Otomobil pazarı yüzde 10.6, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 29.3 oranında azaldı. Nisan ayında 21 bin 825 binek, 4 bin 632 adet hafif ticari satıldı. İlk çeyrek satışlarına bakıldığında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26.3 artışla 150 bin 860 adet toplam satış gerçekleştirildi. Nisan ayında sektördeki stok sorunun artması nedeniyle, Avrupa’dan araç fazla araç tedarik edebilen markalar öne çıktı.

ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, online düzenlenen basın toplantısı ile satışlara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bilaloğlu, yıl sonunda geçen yıla yakın 500 bin adetlik bir pazar öngördüklerini belirterek, “Markalardaki bulunurluk sorununun temmuz aylarında tamamen bitmesini öngörüyoruz. Bu dönemde elinde ürün olanların daha avantajlı olacak” dedi. Bilaloğlu, özellikle kurumsal tarafta talebin daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Bilaloğlu, iç pazarın güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu dinamiklerin harekete geçmesi için ODD olarak, ÖTV indirimi gibi, hurda indirimi gibi yapısal değişimlere şu an ihtiyacımız olduğunu ifade ediyoruz. Otomobilden alınan özel tüketim vergisinde yeni bir reforma ihtiyaç var” diye konuştu. ÖTV’nin çevreye duyarlı ve çağa ayak uyduracak biçimde düzenlenmesi gerektiğini de söyleyen Bilaloğlu, “İkinci olarak 2019 yılında sona eren hurda teşvikinin daha geniş kapsamlı hayata geçmesi gerekiyor. Türkiye’nin araç parkının yaklaşık yüzde 50’si 10 yaş üstü araçlardan oluşuyor. Bunların çevreye zararı, aktif/pasif güvenliğe zararı, hatta cari açığa zararı düşünüldüğünde, bu konu da yapısal anlamda iyileşmesi gereken bir sistem. Bir diğer konu KKDF. İthalat işlemlerinden alınmakta olan yüzde 6 oranındaki KKDF’nin, dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan pandemi ve bunun yol açtığı nakit sıkışıklığını rahatlatma amacıyla 12 aylık bir süre için kaldırılmasına ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Peugeot Avrupa’nın almadığını getirdi, liderliği kaptı

Nisan ayında, Avrupa’da düşen talep nedeniyle satılamayan araçları avantajlı kampanyalarla Türkiye’ye getiren markaların nisanda satışlarda üst sıralara çıktığı görüldü. Bu markalardan biri de PSA bünyesindeki Peugeot oldu. Nisanda gerçekleşen 26 bin 457 adet toplam satışın, 8 bin 59 adedi yerli, 18 bin 398 adeti ithal modellerden oluştu. Peugeot 3 bin 792 adet satışla ilk kez en çok satan markalar sıralamasında lider oldu. Grubun, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları 9 bin 283 adet toplam satışla nisan ayı lideri oldu. Peugeot 3008 ve 2008’in etkisiyle ilk kez nisan ayında SUV satışları sedan modelleri geride bıraktı.

NİSANDA EN ÇOK SATAN 10 MARKA



1- Peugeot 3.792

2- Renault 3.019

3- Fiat 2.110

4- VW 2.108

5- Opel 2.044

6- Citroen 1.413

7- Ford 1.096

8- Mercedes 944

9- Hyundai 772

10- Audi 613

Otomotivde ihracat yüzde 77 azaldı