Otoda hedef yeni nesil

13 Ekim 2020

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bir yandan pandeminin etkilerini azaltmaya odaklanan otomotivciler, diğer yandan da dünya otomotiv endüstrisinde yaşanan değişim ve dönüşümün gerisinde kalmamak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Pandemiden önce 44 milyar dolar olarak belirlenen 2023 yılı otomotiv ihracatının 40 milyar dolarda kalacağı öngörülüyor. Ana sanayiler yeni yatırım ve projelerine ara vermiş olsalar da pandemi sonrasında oluşacak talebe hazırlıklı olmak, tedarik sanayiinin gündeminde. Sektörde konuşulan konu ise pandemi sonrası ana sanayilerin riski azaltmak için farklı noktalardan tedarik sağlama yoluna gideceği, bu noktada da Türkiye’nin öne çıkacağı. Öte yandan nisan ve mayıs aylarında AB pazarının kapanması, Türkiye tedarik sanayisini de durdurdu. Haziran ayıyla birlikte başlayan normalleşme temmuz ayında da sürdü. Bununla birlikte endüstrinin ihracatı ağustos ayında hem COVID-19 salgınının etkisi, hem de otomotiv fabrikalarının bakım-onarım faaliyetleri için üretime ara vermesi nedeniyle çift haneli düşüş yaşadı.

Eylül ayında ise otomotiv sektörü Türkiye ihracatında yeniden ilk sıraya yerleşti. Ocak-eylül dönemi ihracatı pandemi nedeniyle bir önceki seneye göre yüzde 24 düşüş kaydetse de 2019 yılının aylık ortalama ihracatı aşıldı. Yılın son çeyreğinde ise otomotiv ihracatında bir toparlanma bekleniyor. Pandeminin sonlanması veya aşı çalışmalarının tamamlanması halinde endüstrinin yeniden eski büyüyen performansına kavuşacağı düşünülüyor. Tedarik sanayi firmalarının birçoğu bu süreçte 2020 hedeflerini revize etse de Ar-Ge’ye ağırlık vererek, özellikle yeni nesil araçlarda kullanılacak inovatif ürün yatırımı ile yeni pazarlara yöneldi.

Doğu Pres, elektrikli araçlara parça üretmeye başladı

Doğu Pres Genel Müdürü Alper Uysal da son aldıkları projelerle elektrikli araçlar için de parça üretimine başladıklarını duyurdu. OEM’leri de müşteri profiline kattıklarını anlatan Uysal, bu sayede müşteri ve ürün çeşitliliğini artırmanın yanı sıra sadece yakıt sistemleri için değil farklı otomotiv parçaları da üretmeye başladıklarına işaret etti. Uysal, “Uzakdoğu’dan Türkiye’ye ciddi iş kaymaları olacağı yönünde bilgiler alıyoruz” şeklinde konuştu.

Aktaş, ABD ve Çin’de faaliyetlerini artıracak

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, ABD ve Çin’de faaliyetlerini büyütecek anlaşmalara imza attıklarını açıkladı. Ulusay, elektrikli araçlarla birlikte binek araçlarda kullanılacak alternatif süspansiyon sistemleri ile ilgili Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını anlattı.

İnsu Teknik, iki OEM projesinde seri üretime başladı İnsu Teknik Genel Müdürü Ali Hakan Süalp de bu yıl iki yeni OEM projesinde seri üretime başladıklarını aktardı. Pandemi döneminde araç yenilemenin öne çıktığını belirten Süalp, satış sonrası pazarlarda beklentinin üzerinde artışla karşılaştıklarını dile getirdi.

Maysan Mando, kapasiteyi otomasyonla artıracak

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte otomasyon seviyesini geliştirerek yıllık 12 milyon adet amortisör üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül ise daha çok sayıda OEM projesini portföylerine katmayı planladıklarını, halihazırda binek ve hafif ticari grupta 143 farklı ürün, ağır ticari grupta ise 65 farklı yeni ürünü portföylerine eklediklerini söyledi.

BOSCH, EK YATIRIMLA YENİ ÜRÜNLERİNİ BURSA'DA ÜRETECEK



Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, Bosch Bursa Fabrikası’nda önümüzdeki yıl faaliyete girmesi beklenen, benzinli motorlar için geliştirilen yeni nesil yüksek basınç pompalarının imal edileceği üretim hattı için 500 milyon liralık ek yatırım planladıklarını kaydetti. Yapılacak yatırımla benzinli bir motorun hem yüksek basınçlı pompa, gövde ve valfi hem de enjektörü Bursa’da üretilecek.

BEYÇELİK GESTAMP 3 YILDA İLAVE TESİS YATIRIMLARI PLANLIYOR



Beyçelik Gestamp CEO’su Baran Çelik 3 olan sıcak şekillendirme hattını 5’e çıkarmaya hazırlandıklarını kaydetti. 20 milyon Euro’ya yakın bir yatırım planladıklarını açıklayan Çelik, önümüzdeki 3 yıl içinde de Romanya, Yeniköy ve Bursa TEKNOSAB’da ilave üretim tesisi yatırımı planladıklarını açıkladı. Çelik, "Grup olarak yatırım planlarımızı durdurmadığımızı ve hedeflerimizde bir revize yapmadığımızı belirtebilirim. Yaşanan gecikmeyi daha sıkı çalışarak telafi edeceğiz. Öte yandan Avrupa’daki tedarik zincirinin olağanüstü zamanlarda tek pazara bağlanmasının sakıncalı olduğu görüldü. Artık lojistik olarak da daha yakın olan Türkiye’ye, en çok da Bursa’ya yöneleceklerini düşünüyorum” dedi.

ERMETAL, TOGG İÇİN SAC PARÇA ÜRETECEK



Ermetal CEO’su Yesari Süalp de maksimum verimliliğe odaklandıklarını, karanlık fabrika ve Endüstri 4.0 çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, "Sürdürülen maliyet azaltma ve verimlilik çalışmaları satışlarla desteklenmezse süreç biraz daha zor geçecek. Ana sanayilerin yeni projeleri 2023’te. Bu nedenle 2021 ve 2022’de yatay seyir bekliyoruz. Gurur verici bir gelişme olarak diyebiliriz ki TOGG’da sac parçamız bulunuyor. Yılbaşında prototip üretimine başlayacağız. Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobilinde yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi. PMS Metal Profil Alüminyum San. Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önsever ise gündemlerine elektrikli araçları aldıklarını, katma değerli bir ürün olarak batarya tutucusu yatırımı yaptıklarını açıkladı.