Otoda Made in EU frenine karşı diplomasi atağı
Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektöründe Made in EU mesaisi hızlandı. İhracatının yüzde 85’ini Avrupa pazarına yapan ve bu yıl genel ihracatta 43 milyar dolarlık hedef koyan sektör temsilcileri, Ticaret Bakanlığı ile yeniden Brüksel çıkarması yaparak Türkiye’nin Made in EU kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini anlatacak. OİB, OSD ve TAYSAD birlikte çalışma başlattı.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Otomotiv ihracatının yaklaşık yüzde 85’ini Avrupa ülkelerine yapan ve Avrupa’nın en büyük yan sanayi tedarikçilerinden olan Türkiye otomotiv endüstrisi, Made in Europe (EU) ekosistemine entegre olmak için diplomasi trafiğini artırıyor. Türk ürünlerinin Avrupa’da üçüncü ülke ürünü muamelesi görmemesi ve pazarda kota engeline takılmamak için sektörün üst düzey temsilcileri, gelecek hafta Brüksel’de daimi temsilci ile yeniden bir araya gelecek. Otomotiv ihracatının önündeki en önemli konunun Made in EU olduğunu dile getiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “Yasa taslağında Türkiye, açıkça Made in EU kapsamı dışında tutuluyor. Şu anda taslak yasa AB Parlamentosu’ndaki üç komisyonda tartışılıyor. Ayrıca Avrupa Komisyonu’nda ülke temsilcileri, pozisyonlarını belirlemek üzere aralarında görüşüyorlar. Sektör temsilcileri konuyu kendi aralarında değerlendiriyor ve pozisyonlarını netleştirmeye çalışıyorlar. Bu taslağın Türkiye’yi de kapsaması için OİB, OSD ve TAYSAD ile birlikte tek ses olarak çalışma başlattık ve bu durumu değiştirmek üzere yola çıktık. Bir yandan Ticaret Bakanlığımız ile sürekli istişare ediyor, diğer taraftan Brüksel’de yer alan TİM, TÜSİAD, TOBB temsilcileri ve AB nezdindeki daimi temsilciliğimiz ile sürekli temas halinde kalarak en güncel gelişmeleri takip ediyor, neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz” dedi.
“Kur-enflasyon dengesizliği ihracat açısından risk”
Türkiye’nin Made in EU kapsamına dahil edilmesi için büyük bir çaba gösterdiklerini, gelecek hafta da görüşmeler yapacaklarını belirten Yazıcı, nihai kararın 2027 yılı içerisinde alınmasını beklediklerini iletti.
Sektör için ikinci konuyu ise kur/enflasyon dengesizliği olarak aktaran Yazıcı, “Kur-enflasyon dengesizliği, finansmana erişim, yüksek kredi maliyetleri, işçilik giderlerindeki artışlar özellikle ihracatçı firmalarımızın rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Enflasyon artışı ile döviz artışı arasındaki fark sanayiciler için olumsuz bir durum ortaya çıkartıyor, rekabet gücünü azaltıyor, bugünkü operasyonlarımızı olumsuz etkiliyor ve gelecekte ihracat açısından risk yaratıyor” dedi. Geçmiş 30 aylık periyotta maliyetlerin yüzde 122,5 oranında artarken, gelirlerin yüzde 62,5 arttığını kaydeden Yazıcı, şunları söyledi: “Yani ihracat yapan bir firmanın kaybı yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti. Bu farkın iyileştirme ya da verimlilik artışı ile çözülmesi neredeyse imkansız. Sanayicilerimizin nefes alması için kur tarafında acil önlem alınması ve enflasyon ve faiz oranlarının da hızla düşürülmesi gerekiyor.”
Türkiye ihracatının yüzde 15,2’sini gerçekleştiren ve geçen yıl 41,5 milyar dolarlık ihracat rakamına imza atan otomotiv sektöründe bu yılki hedef 43 milyar dolar. OİB Başkanı Kemal Yazıcı, Avrupa’nın en önemli üretim üslerinden birisi haline gelen sektörün, 250 bini direkt olmak üzere 550 binden fazla kişiye istihdam sağlayan, 14 ana sanayi kuruluşu, binlerce tedarikçi firma ve 3 bini aşkın aktif ihracatçı ile ülke ekonomisine katkı sağlayan bir endüstri olduğunu söyledi. Yazıcı, bu yılın ilk yarısında ihracatı yüzde 4,3 artışla 20,8 milyar dolar seviyesine çıkarmayı başardıklarını, bu seviye ile yıl sonu hedefinin üzerine çıkacaklarını söyledi. TİM Başkan Vekili Baran Çelik de “TİM çatısı altında daha güçlü temsil edilen bir yapıya kavuştuk. Sektör olarak hedef ve çözümlerimiz belli. Ülke ihracatımızı daha da güçlendirmek, inovatif ve teknolojik liderliğimizi sürdürmek için daha çok çalışacağız” dedi.
“NATO Zirvesi’nde taleplerimizi AB liderlerine ilettik”
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, başarının kalite, zamanında teslimat, güvenilirlik, sürdürülebilirlik vizyonu ve nitelikli insan kaynağı ile geldiğini söyledi. Sektörün Avrupa’da beşinci, dünyada da 13’üncü büyük üretim üssü olduğunu kaydeden Bolat, “Otomotivin başarısı, elektronik, çelik, makine ve yazılım sektörlerinin de desteklediği bir başarı. Türkiye ve AB arasındaki 63 yıllık ortaklık anlaşmasının en başarılı sektörlerinden biri de otomotiv oldu. AB ile ticaretimizdeki payın dörtte biri otomotivden geliyor. Türkiye’nin otomotiv ihracatının yüzde 71’i AB’ye yapılıyor. Made in EU konusunun Türkiye olarak arzu ettiğimiz bir yapıya doğru dönmekte olduğunu gözlemliyoruz. Ancak henüz bu yönde bir karar alınmadı. NATO Zirvesi için Ankara’ya gelen AB liderlerine de bu konuda çok net olarak görüşümüz ve duruşumuzu ifade ettik” dedi.
133 ihracat şampiyonu ödülünü aldı
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) düzenlediği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde 2025 yılında sektörde en fazla ihracat gerçekleştiren kuruluşlara ödülleri dağıtıldı. Geçen yılın ihracat şampiyonu Ford Otomotiv olurken, en fazla ihracat yapan 133 firma da Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde ödüllere layık görüldü. Toyota Otomotiv San. Türkiye AŞ, TGS Dış Tic. AŞ, Kibar Dış Ticaret AŞ, Oyak- Renault Otomobil Fabrikaları AŞ, Mercedes-Benz Türk AŞ, Bosch San. ve Tic. AŞ, Man Truck&Bus ve Tofaş Türk Otomobil Platin İhracatçı ödülü alan firmalar oldu.