Otoda Made in EU frenine karşı diplomasi atağı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Otomotiv ihracatının yaklaşık yüzde 85’ini Avrupa ülkelerine ya­pan ve Avrupa’nın en büyük yan sanayi tedarikçilerinden olan Türkiye otomotiv endüstrisi, Made in Europe (EU) ekosis­temine entegre olmak için dip­lomasi trafiğini artırıyor. Türk ürünlerinin Avrupa’da üçün­cü ülke ürünü muamelesi gör­memesi ve pazarda kota enge­line takılmamak için sektörün üst düzey temsilcileri, gelecek hafta Brüksel’de daimi temsil­ci ile yeniden bir araya gelecek. Otomotiv ihracatının önünde­ki en önemli konunun Made in EU olduğunu dile getiren Ulu­dağ Otomotiv Endüstrisi İhra­catçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “Yasa taslağında Türkiye, açık­ça Made in EU kapsamı dışın­da tutuluyor. Şu anda taslak ya­sa AB Parlamentosu’ndaki üç komisyonda tartışılıyor. Ayrı­ca Avrupa Komisyonu’nda ül­ke temsilcileri, pozisyonlarını belirlemek üzere aralarında gö­rüşüyorlar. Sektör temsilcile­ri konuyu kendi aralarında de­ğerlendiriyor ve pozisyonlarını netleştirmeye çalışıyorlar. Bu taslağın Türkiye’yi de kapsa­ması için OİB, OSD ve TAYSAD ile birlikte tek ses olarak çalış­ma başlattık ve bu durumu de­ğiştirmek üzere yola çıktık. Bir yandan Ticaret Bakanlığımız ile sürekli istişare ediyor, diğer ta­raftan Brüksel’de yer alan TİM, TÜSİAD, TOBB temsilcileri ve AB nezdindeki daimi temsilci­liğimiz ile sürekli temas halin­de kalarak en güncel gelişmeleri takip ediyor, neler yapabilece­ğimizi değerlendiriyoruz” dedi.

“Kur-enflasyon dengesizliği ihracat açısından risk”

Türkiye’nin Made in EU kap­samına dahil edilmesi için bü­yük bir çaba gösterdiklerini, ge­lecek hafta da görüşmeler yapa­caklarını belirten Yazıcı, nihai kararın 2027 yılı içerisinde alın­masını beklediklerini iletti.

Sektör için ikinci konuyu ise kur/enflasyon dengesizliği ola­rak aktaran Yazıcı, “Kur-enflas­yon dengesizliği, finansmana erişim, yüksek kredi maliyetle­ri, işçilik giderlerindeki artışlar özellikle ihracatçı firmalarımı­zın rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Enflasyon artışı ile dö­viz artışı arasındaki fark sanayi­ciler için olumsuz bir durum or­taya çıkartıyor, rekabet gücünü azaltıyor, bugünkü operasyon­larımızı olumsuz etkiliyor ve ge­lecekte ihracat açısından risk yaratıyor” dedi. Geçmiş 30 ay­lık periyotta maliyetlerin yüzde 122,5 oranında artarken, gelir­lerin yüzde 62,5 arttığını kayde­den Yazıcı, şunları söyledi: “Ya­ni ihracat yapan bir firmanın kaybı yüzde 60 seviyesinde ger­çekleşti. Bu farkın iyileştirme ya da verimlilik artışı ile çözülmesi neredeyse imkansız. Sanayici­lerimizin nefes alması için kur tarafında acil önlem alınması ve enflasyon ve faiz oranlarının da hızla düşürülmesi gerekiyor.”

Türkiye ihracatının yüzde 15,2’sini gerçekleştiren ve ge­çen yıl 41,5 milyar dolarlık ih­racat rakamına imza atan oto­motiv sektöründe bu yılki hedef 43 milyar dolar. OİB Baş­kanı Kemal Yazıcı, Avrupa’nın en önemli üretim üslerinden bi­risi haline gelen sektörün, 250 bini direkt olmak üzere 550 bin­den fazla kişiye istihdam sağ­layan, 14 ana sanayi kuruluşu, binlerce tedarikçi firma ve 3 bi­ni aşkın aktif ihracatçı ile ülke ekonomisine katkı sağlayan bir endüstri olduğunu söyledi. Ya­zıcı, bu yılın ilk yarısında ihra­catı yüzde 4,3 artışla 20,8 mil­yar dolar seviyesine çıkarmayı başardıklarını, bu seviye ile yıl sonu hedefinin üzerine çıkacak­larını söyledi. TİM Başkan Ve­kili Baran Çelik de “TİM çatısı altında daha güçlü temsil edilen bir yapıya kavuştuk. Sektör ola­rak hedef ve çözümlerimiz belli. Ülke ihracatımızı daha da güç­lendirmek, inovatif ve teknolo­jik liderliğimizi sürdürmek için daha çok çalışacağız” dedi.

“NATO Zirvesi’nde taleplerimizi AB liderlerine ilettik”

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, başarının kalite, zamanında teslimat, güvenilirlik, sürdürülebilirlik vizyonu ve nitelikli insan kaynağı ile geldiğini söyledi. Sektörün Avrupa’da beşinci, dünyada da 13’üncü büyük üretim üssü olduğunu kaydeden Bolat, “Otomotivin başarısı, elektronik, çelik, makine ve yazılım sektörlerinin de desteklediği bir başarı. Türkiye ve AB arasındaki 63 yıllık ortaklık anlaşmasının en başarılı sektörlerinden biri de otomotiv oldu. AB ile ticaretimizdeki payın dörtte biri otomotivden geliyor. Türkiye’nin otomotiv ihracatının yüzde 71’i AB’ye yapılıyor. Made in EU konusunun Türkiye olarak arzu ettiğimiz bir yapıya doğru dönmekte olduğunu gözlemliyoruz. Ancak henüz bu yönde bir karar alınmadı. NATO Zirvesi için Ankara’ya gelen AB liderlerine de bu konuda çok net olarak görüşümüz ve duruşumuzu ifade ettik” dedi.

133 ihracat şampiyonu ödülünü aldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) düzenlediği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde 2025 yılında sektörde en fazla ihracat gerçekleştiren kuruluşlara ödülleri dağıtıldı. Geçen yılın ihracat şampiyonu Ford Otomotiv olurken, en fazla ihracat yapan 133 firma da Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde ödüllere layık görüldü. Toyota Otomotiv San. Türkiye AŞ, TGS Dış Tic. AŞ, Kibar Dış Ticaret AŞ, Oyak- Renault Otomobil Fabrikaları AŞ, Mercedes-Benz Türk AŞ, Bosch San. ve Tic. AŞ, Man Truck&Bus ve Tofaş Türk Otomobil Platin İhracatçı ödülü alan firmalar oldu.