Otoda sert fren sürüyor ticari daralmayı sınırlıyor

Kayıp klasik binek otomobil pazarından gelirken, büyü­me daha çok yeni nesil mo­tor teknolojileri ve ticari kul­lanım ihtiyacından besle­niyor. Toplam pazar 381 bin 636 adetten 369 bin 696 ade­de gerilerken, kayıp neredey­se tamamen otomobil tara­fında oluştu. Otomobil satış­ları 309 bin 204 adetten 290 bin 870 adede düşerken, ha­fif ticari araç satışları 72 bin 432 adetten 78 bin 826 ade­de yükseldi. Bu tablo, tüketi­ci pazarında zayıflama, ticari tarafta ise canlılığın sürdü­ğünü gösterdi.

Otomobil pazarında yüz­de 5,9’luk düşüş, özellikle benzinli ve dizel araçlarda­ki gerilemeden kaynaklan­dı. Benzinli otomobillerin payı yüzde 48,4’ten yüzde 42,2’ye inerken, dizel araç­ların payı yüzde 8,4’ten yüz­de 6’ya geriledi. Buna kar­şılık elektrikli otomobil­ler yüzde 27,5 artışla 54 bin 892 adede, hibrit otomobil­ler ise yüzde 6,2 artışla 94 bin 441 adede ulaştı. Pazar­daki en güçlü eğilim elekt­rifikasyon.

Bunun en büyük nedenlerinden biri Türki­ye’deki düşük vergi dilimi. Elektrikli otomobillerin payı yüzde 13,9’dan yüzde 18,9’a çıktı. Hibritlerin pa­yı da yüzde 28,8’den yüzde 32,5’e yükseldi. Yani her iki otomobilden biri artık hib­rit ya da elektrikli eksende konumlanıyor. Buna karşı­lık klasik içten yanmalı mo­torların payı hızla geriliyor. Zaten üretimler de bu taraf­ta vites düşürüyor.

Yerden yüksek modellere talep sürüyor

Gövde tipinde SUV açık ara liderliğini güçlendirdi. Ocak-Nisan 2026’da SUV satışları 186 bin 299 adet­le otomobil pazarının yüzde 64’ünü oluşturdu. Sedanla­rın payı yüzde 20’ye geriler­ken, hatchback yüzde 15,7 seviyesinde kaldı. Bu tab­lo, tüketicinin hâlâ yüksek oturma pozisyonu, geniş iç hacim ve aile kullanımına uygun gövde tiplerine yönel­diğini gösteriyor. Ticari kul­lanım, filo ihtiyacı ve taşı­macılık odaklı talep oldukça canlı. Van gövde tipi 60 bin 269 adet ve yüzde 76,5 payla açık ara lider olurken, kam­yonet yüzde 9 payla ikinci sı­rada yer aldı.