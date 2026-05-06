Otoda sert fren sürüyor ticari daralmayı sınırlıyor
Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılını daralma yılı olarak ilan etti. Pazar geçen yıla göre küçülmeye devam ederken, hafif ticaride tam tersi tablo oluştu. İlk dört ayda dikkat çekici bir ayrışma yaşandı. Bu dönem, otomotiv pazarında toplam daralma ama yapısal dönüşüme işaret ediyor. Pazar adet bazında küçülse de elektrikli, hibrit, SUV ve hafif ticari tarafta güçlü eğilimler öne çıkıyor.
Kayıp klasik binek otomobil pazarından gelirken, büyüme daha çok yeni nesil motor teknolojileri ve ticari kullanım ihtiyacından besleniyor. Toplam pazar 381 bin 636 adetten 369 bin 696 adede gerilerken, kayıp neredeyse tamamen otomobil tarafında oluştu. Otomobil satışları 309 bin 204 adetten 290 bin 870 adede düşerken, hafif ticari araç satışları 72 bin 432 adetten 78 bin 826 adede yükseldi. Bu tablo, tüketici pazarında zayıflama, ticari tarafta ise canlılığın sürdüğünü gösterdi.
Otomobil pazarında yüzde 5,9’luk düşüş, özellikle benzinli ve dizel araçlardaki gerilemeden kaynaklandı. Benzinli otomobillerin payı yüzde 48,4’ten yüzde 42,2’ye inerken, dizel araçların payı yüzde 8,4’ten yüzde 6’ya geriledi. Buna karşılık elektrikli otomobiller yüzde 27,5 artışla 54 bin 892 adede, hibrit otomobiller ise yüzde 6,2 artışla 94 bin 441 adede ulaştı. Pazardaki en güçlü eğilim elektrifikasyon.
Bunun en büyük nedenlerinden biri Türkiye’deki düşük vergi dilimi. Elektrikli otomobillerin payı yüzde 13,9’dan yüzde 18,9’a çıktı. Hibritlerin payı da yüzde 28,8’den yüzde 32,5’e yükseldi. Yani her iki otomobilden biri artık hibrit ya da elektrikli eksende konumlanıyor. Buna karşılık klasik içten yanmalı motorların payı hızla geriliyor. Zaten üretimler de bu tarafta vites düşürüyor.
Yerden yüksek modellere talep sürüyor
Gövde tipinde SUV açık ara liderliğini güçlendirdi. Ocak-Nisan 2026’da SUV satışları 186 bin 299 adetle otomobil pazarının yüzde 64’ünü oluşturdu. Sedanların payı yüzde 20’ye gerilerken, hatchback yüzde 15,7 seviyesinde kaldı. Bu tablo, tüketicinin hâlâ yüksek oturma pozisyonu, geniş iç hacim ve aile kullanımına uygun gövde tiplerine yöneldiğini gösteriyor. Ticari kullanım, filo ihtiyacı ve taşımacılık odaklı talep oldukça canlı. Van gövde tipi 60 bin 269 adet ve yüzde 76,5 payla açık ara lider olurken, kamyonet yüzde 9 payla ikinci sırada yer aldı.